كتب - يوسف محمد:

حينما نتحدث عن لاعب مصر عالمي قبل محمد صلاح، لا نجد أفضل من أحمد حسام ميدو لطرح اسمه، فهو اللاعب الذي صال وجال في الملاعب الأوروبية حينما كان لا يتخطى ال 20 عاما، في الوقت الذي كان أغلب لاعبي مصر يفضلون البقاء داخل الدوري المصري.

ومع مطلع الألفية الجديدة، على الرغم من أنه كان يتواجد في أحد أكبر الأندية في القارة السمراء وليس في مصر فقط وهو نادي الزمالك، بجانب أنه من عائلة زملكاوية بشكل كامل، إلا أنه قبل أن يكمل عقده الثاني، توجه إلى القارة العجوز من بوابة بلجيكا ليبدأ في رسم حلمه الكبير وهو الاحترافي الأوروبي، هو ما حققه بعد ذلك.

وبدأ ميدو خلال مشواره في كرة القدم من بوابة نادي الزمالك، قبل أن يبدأ رحلته الاحترافية التي استمرت قرابة الـ 14 عاما بداية من موسم 2000-2001، في الكثير من الأندية الأوروبية العريقة والتي تتمتع بتاريخ طويل، من ضمنهم: "أياكس الهولندي، توتنهام الإنجليزي وروما الإيطالي"، عدد من الأندية الأوروبية الأخرى.

أبرز المعلومات عن عائلة أحمد حسام ميدو

والجانب الشخصي والعائلي في حياة نجوم كرة القدم، بات من أكثر الأشياء والأمور، التي تهم الجمهور بشكل كبير، خاصة وأن كل فرد من المتابعين ومحبي كرة القدم يبحث باستمرار عن الكثير من التفاصيل المرتبطة بالجانب الآخر في حياة نجمه وهي التي تتعلق بالجانب العائلي، من بين هؤلاء النجوم الذين يتم متابعتهم باستمرار هو "العالمي" أحمد حسام ميدو.

ولد ميدو في فبراير من عام 1983، لعائلة مكونة من ثلاثة أبناء كان هو أصغرهم.

ووالد نجم الكرة المصرية السابق ميدو، هو حسام وصفي لاعب نادي الزمالك السابق في فترة الستينات، إلا أن ميدو أكد في تصريحات تليفزيوينة سابقة أن نسكة 1967، أثرت على مشوار والده مع الفريق الأول بنادي الزمالك.

وكشف ميدو في تصريحات تلفزيونية عقب قناة الزمالك، أن والده انضم إلى الفارس الأيض من صفوف فريق المصانع الحربية وتدرج في قطاع الناشئين بالنادي، حتى صعد الفريق الأول، ثم توقفت الكرة بسبب نكسة 19967، عقب عودة النشاط استمر مع الفارس الأبيض عام واحد، ثم انتقل إلى البلاستيك.

وبخلاف كرة القدم، أكد ميدو أن والده كان يعمل أكثر من شغلانة، مثل عمله كمدير مطاعم ومدير شركة سياحة، بالإضافة إلى عمله في أحد الوظائف الحكومية.

ولم يكن والد ميدو هو فرد العائلة الوحيد، الذي يشجع الزمالك، حيث أنه أكد في تصريحات سابقة، عبر قناة الزمالك أن عائلته زملكاوية بشكل كامل، بما فيهم والده ووالدته وأشقائه والده أيضًا، أنه لا يوجد بينهم من ينتمي أو يشجع أي فريق آخر.

وعلى الرغم من الالتزامات الدائمة التي يرتبط بها ميدو، خاصة وأنه يعمل في الوقت الحالي كمحلل في القنوات التليفزيونية، لكنه يحرص دائما على استغلال أوقات فراغه للتواجد بجوار أسرته وبشكل خاصة والدته، يحصر على مشاركته صور له مع والدته.

وذكرت والدة أحمد حسام ميدو في تصريحات سابقة، إنها بكت حينما شاهدت له صور بوزن زائد، هو ما لم تعتاد عليه منه، خاصة وأنها اعتادت على رؤيته بكامل لياقته البدنية.

ويمتلك ميدو شقيقين، ولد وبنت، شقيقه الأكبر يسمى تامر وصفي، بجانب شقيقتهما التي لا يتوفر عنها الكثير من المعلومات.

معلومات عن زوجة ميدو وأبنائه

زوجة أحمد حسام ميدو، تدعى يسرى الليثي والتي تعد واحدة من أشهر زوجات لاعبي كرة القدم في مصر، واحتفل الثنائي بحفل زفافهما في عام 2002.

وأنجب نجم المنتخب الوطني السابق من زوجته ثلاثة أبناء، هم: "علي، حسين وهاشم"، الذين يظهرون معه ومع والدتهم باستمرار في مختلف المناسبات.

ويطمح الأبن الأكبر علي أحمد حسام ميدو مواليد 2004، أن يسير على خطى والده في كرة القدم، حيث لعب في صفوف نادي الزمالك كرأس حربة، تم تصعيده من قبل إلى الفريق الأول، قبل أن يتجه إلى أوروبا ويتواجد حاليا مع فريق أيا نابا القبرصي بدوري الدرجة الثانية.

ونجل ميدو الآخر حسين يلعب في صفوف فريق قطاع الناشئين مواليد 2007 بنادي الزمالك، على الرغم من كونه مواليد 2008، أكد والده من قبل أن نجله يمتلك عروض من الدوري الفرنسي للاحتراف ولكن الأمر لم يتم إلى الآن.

