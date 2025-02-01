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كتب - محمد القرش:

يعود الإنسان دائمًا إلى المكان الذي كان سعيدًا فيه، لذلك يفتقد ليو ميسي برشلونة في عمر 37 عامًا، حيث يعيش النجم الأرجنتيني مرحلة جديدة ومختلفة وأكثر هدوءًا في مسيرته مع إنتر ميامي، النادي الذي يديره ديفيد بيكهام. (وفقا لصحيفة "ريليفو")

ويشارك ميسي غرفة تبديل الملابس مع بعض زملائه في الفريق، مثل لويس سواريز وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، وبعد رحيله عن برشلونة في عام 2021 وباريس سان جيرمان في عام 2023، قد يواجه موسمه الأخير في ميامي.

هل يعود ليونيل إلى برشلونة؟

ويملك الأرجنتيني عقدا مع إنتر ميامي حتى نهاية عام 2025، رغم أن هناك إمكانية لتمديده لعام آخر، مع افتتاح الملعب الجديد، بحسب تقارير النادي.

ولكن ميسي واضح بشأن شيء واحد، سواء جدد عقده أم لا، فإن موطنه الطبيعي هو برشلونة، حيث يريد الأرجنتيني العودة عندما تنتهي فترته مع بيكهام.

وذلك وفقا لتصريحات مالك ولاعب إنتر ميامي الإنجليزي السابق مؤخرًا: "أود أن يعيش ميسي في ميامي عندما يعتزل، لكن ليو أخبرني أنه يفكر فقط في الحياة".

وقال بيكهام الأسبوع الماضي في منتدى "دافوس الاقتصادي"، حيث تحدث عن النادي والنجم الأرجنتيني قائلا "ليو قريب من كامب نو": "لا يوجد لاعب يحب برشلونة بقدر ما يحبه هو، يمكنك رؤية شعار برشلونة على ساقه وحتى على زجاجة المياه الخاصة به".

ميسي يريد العودة إلى برشلونة

ويرتبط ميسي بعلاقة خاصة مع المدينة الكتالونية التي عاش فيها معظم حياته وحقق فيها أعظم النجاحات في مسيرته، ولا يزال يعتبر برشلونة موطنه، حيث قال أكثر من مرة إنه عندما يتقاعد فسوف يعيش في كاستيلديفيلس، مكان المنزل الذي يملكه حاليًا.

وبدأ أطفال ليونيل تعليمهم في برشلونة، ويعتبر هو وعائلته عودتهم من الأولويات، ورغم رحيله في عام 2021 وتركه حياة طويلة من النجاح والتطور الشخصي في برشلونة، بسبب المشاكل المالية للنادي، التي منعته من تجديد عقده، إلا أن حبه للفريق والمدينة لم يختف أبدًا.

وقال النجم في مقابلة أجريت معه في شهر ديسمبر الماضي: "أفتقدهم جميعا كثيرا، أتمنى أن نتمكن من رؤية بعضنا البعض مرة أخرى قريبا وأن يشعروا بالفخر لكونهم جزءا من أفضل ناد في العالم ".

كأس العالم 2026

يريد خورخي ماس، المالك المشارك لنادي إنتر ميامي، إقناع ليو بالبقاء لمدة عام آخر مع الحافز الإضافي المتمثل في إقامة كأس العالم في الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال ماس في مؤتمر صحفي في شهر نوفمبر الماضي: "سوف نجلس أنا وليو لمناقشة المستقبل، أتوقع تمامًا أنه عندما يتم افتتاح ملعبنا الجديد في عام 2026، سيكون ليو ميسي هو لاعبنا رقم 10".