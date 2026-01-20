21 صورة لدونجا وزوجته بعد قضائهم شهر العسل في فرنسا

القاهرة - مصراوي

نشرت هبة خلف، زوجة مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، صورة تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وشاركت هبة متابعيها عبر خاصية "الستوري" صورة لها برفقة مصطفى فتحي بعد عودته من المغرب، وعلقت عليها قائلة: "حياتي كلها".

وكان مصطفى فتحي ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في المغرب، وشارك في مباراة واحدة مع المنتخب خلال البطولة.

وودع منتخب مصر البطولة بعد احتلاله المركز الرابع، عقب الخسارة أمام منتخب نيجيريا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.