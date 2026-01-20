مباريات الأمس
بعد أزمة زوجته.. محمد عبد المنصف ينشر صورة مثيرة للجدل عبر إنستجرام

كتب : مصراوي

06:58 ص 20/01/2026
أثار محمد عبد المنصف حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، حالة من الجدل من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر عبد المنصف عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لمنزله دون أن يضع أي تعليق.

وكان عبد المنصف تصدر المشهد الرياضي خلال الفترة الماضية، بعد إعلان الممثلة إيمان الزيدي أنها انفصالها عن حارس مرمى الزمالك السابق، بعد زواج دام بينهما لمدة 7 سنوات، لكن لم يتم الإعلان عنه من قبل.

محمد عبد المنصف نادي الزمالك زوجة محمد عبد المنصف

