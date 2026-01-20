مباريات الأمس
"تغور الدنيا وتفضلي".. زوجة مروان عطية توجه له رسالة رومانسية

كتب : مصراوي

04:19 ص 20/01/2026
  • عرض 24 صورة
    مروان عطية وزوجته
    زوجة مروان عطية (14) (1)
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
    مروان عطية وزوجته (6) (1)
    مروان عطية وزوجته (2) (1)
    مروان عطية وزوجته (3) (1)
    زوجة مروان عطية (11)
    زوجة مروان عطية (12)
    زوجة مروان عطية (13)
    زوجة مروان عطية (7)
    زوجة مروان عطية (8)
    زوجة مروان عطية (9)
    زوجة مروان عطية (1) (1)
    زوجة مروان عطية (3) (1)
    زوجة مروان عطية (10)
    زوجة مروان عطية (3)
    زوجة مروان عطية (4)
    زوجة مروان عطية (1)
    سلمى صقر زوجة مروان عطية نجم الأهلى (3)

القاهرة – مصراوي

نشرت سلمى صقر، زوجة مروان عطية لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، صورة لزوجها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت سلمى متابعيها بصورة لمروان عطية من حفل زفافهما، وعلقت عليها قائلا: "وأنا كنت أطول تبقى أنت ظلي دي تغور الدنيا وتفضلي"، كما نشرت صورة أخرى له، وكتبت: "أفتقدك رجوعك إلى البيت."

وكان مروان عطية قد شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026، التي أُقيمت في المغرب.

وودع منتخب مصر البطولة بعدما احتل المركز الرابع، عقب الخسارة أمام منتخب نيجيريا بركلات الترجيح.

زوجة مروان عطية صور زوجة مروان عطية سلمى صقر مروان عطية

