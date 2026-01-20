"تغور الدنيا وتفضلي".. زوجة مروان عطية توجه له رسالة رومانسية

21 صورة لدونجا وزوجته بعد قضائهم شهر العسل في فرنسا

القاهرة – مصراوي

نشرت سلمى صقر، زوجة مروان عطية لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، صورة لزوجها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت سلمى متابعيها بصورة لمروان عطية من حفل زفافهما، وعلقت عليها قائلا: "وأنا كنت أطول تبقى أنت ظلي دي تغور الدنيا وتفضلي"، كما نشرت صورة أخرى له، وكتبت: "أفتقدك رجوعك إلى البيت."

وكان مروان عطية قد شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026، التي أُقيمت في المغرب.

وودع منتخب مصر البطولة بعدما احتل المركز الرابع، عقب الخسارة أمام منتخب نيجيريا بركلات الترجيح.