كهربا يشارك متابعيه صورة بالزي الإماراتي ومدرب الأهلي السابق يعلق

كتب : مصراوي

03:45 ص 04/12/2025
شارك محمد عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الكويتي، صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، خلال تواجده في اليوم الوطني الإماراتي.

ونشر محمود عبد المنعم كهربا، صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مرتديا الزي الإماراتي وكتب: "شيخ العرب".

وعلق عدد من نجوم كرة القدم على الصورة التي شاركها كهربا، إذ وضع محمود جنش حارس مرمى الزمالك السابق رمز تعبيري قلب تعليقا على صورة اللاعب، كما كتب مدرب الأهلي السابق سامي قمصان: "هلا والله".

وفي سياق متصل، كان محمود كهربا انتقل إلى فريق القادسية الكويتي، في أغسطس الماضي، في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع فريق الاتحاد الليبي.

وينتهي عقد صاحب الـ 31 عاما مع الفريق الكويتي، بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، إذ ينتهي في يونيو 2026.

