فاز على مصر بسداسية.. من هو مدرب السودان الذي أحرج الجزائر؟

قبل ساعات من مواجهة الجزائر في كأس العرب، أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم، تمديد عقد مدربه كواسي أبياه، حتى عام 2028.

وخاض كواسي أبياه مباراة منتخب السودان ضد الجزائر، بدفعة معنوية مرتفعة، وتمكن من إحراج حامل اللقب، بعدما تعادل معه سلبيا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، في الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة.

من هو كواسي أبياه؟

الغاني جيمس كواسي أبياه، صاحب الـ65 عاما، حقق العديد من الإنجازات في مسيرته التدريبية، على رأسها قيادة منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم في البرازيل 2014، ليصبح أول أفريقي يقود غانا إلى نهائيات المونديال.

وكان جيمس كواسي أبياه، لاعبا ضمن صفوف منتخب غانا الذي فاز بكأس الأمم الأفريقية 1982، ومساعدا في الجهاز الفني الذي وصل إلى ربع نهائي كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.

ومن ضمن أبرز المباريات في مسيرته كمدرب، فوز غانا على مصر 6-1، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2013، كما أنه فاز على ليسوتو، بسباعية نظيفة، في تصفيات كأس العالم 2012.

اقرأ أيضًا:

السولية يهدر أول ركلة جزاء في كأس العرب بمباراة مصر والكويت (فيديو)

"هل تم التلاعب في عقده؟".. مصدر يكشف تفاصيل أزمة حسام عبدالمجيد مع الزمالك