زوجة محمد عواد تنشر صورا جديدة من زيارتها لمستشفى الناس وتعلق

كتب : مصراوي

11:56 م 11/02/2026
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد خلال زيارتها لمستشفى الناس (17) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد خلال زيارتها لمستشفى الناس (14) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد خلال زيارتها لمستشفى الناس (18) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد خلال زيارتها لمستشفى الناس (15) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد خلال زيارتها لمستشفى الناس (16) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد خلال زيارتها لمستشفى الناس (13) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد خلال زيارتها لمستشفى الناس (11) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد خلال زيارتها لمستشفى الناس (12) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد خلال زيارتها لمستشفى الناس (8) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد خلال زيارتها لمستشفى الناس (19) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد خلال زيارتها لمستشفى الناس (9) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد خلال زيارتها لمستشفى الناس (10) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد خلال زيارتها لمستشفى الناس (7) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد خلال زيارتها لمستشفى الناس (6) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد خلال زيارتها لمستشفى الناس (5) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد خلال زيارتها لمستشفى الناس (2) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد خلال زيارتها لمستشفى الناس (3) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد خلال زيارتها لمستشفى الناس (4) (1)

القاهرة - مصراوي

نشرت الإعلامية حنين خالد، زوجة محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جديدة لها.

وشاركت حنين متابعيها مجموعة من الصور خلال زيارتها إلى مستشفى الناس لعلاج أمراض القلب.

وعلقت على الصور قائلة: "مستشفى الناس أكبر صرح طبي خيري في مصر والوطن العربي، وهو نموذج رائع ومشرف في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة مجانا، شكرا على الدعوة الكريمة، وتشرفت وسعدت جدا بزيارتي لمستشفى الناس، وفخورة بما يقدمه من نجاح وعمل خيري."

وتعمل الإعلامية حنين خالد مذيعة بإذاعة "راديو الزمالك"، التي تحظى بنسبة متابعة واسعة بين جماهير القلعة البيضاء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة محمد عواد حنين خالد صوت الزمالك الزمالك محمد عواد

