استعدادًا لشهر رمضان.. الأوقاف تفتتح 117 مسجدًا اليوم

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 117 مسجدًا، حيث تم إنشاء وبناء 16 مسجدًا جديدًا، وإحلال وتجديد 86 مسجدًا، وصيانة وتطوير 15 مسجدًا.

وأعلنت الوزارة، وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025 حتى الآن إلى 760 مسجدًا، من بينها 602 مسجد بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و158 مسجدًا صيانًة وتطويرًا.

وأكدت الوزارة، أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 بلغ 14249 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 26 مليارًا و248 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها اليوم تنوعًا جغرافيًا، وبيانها كالتالي:

محافظة الأقصر

- تم إحلال وتجديد مسجد عبدالله أبو أعوض بقرية الكرنك - مركز ومدينة الأقصر؛ ومسجد علي زيدان بقرية المدامود - مركز ومدينة الزينية.

- تم إنشاء وبناء مسجد النور بعزبة الخزان - مركز إسنا.

- تم صيانة وتطوير مسجد أبو بكر الصديق بقرية الرزيقات بحري - مركز ومدينة أرمنت.

محافظة بني سويف

- تم إحلال وتجديد مسجد التحرير بقرية فابريقة ببا - مركز ببا؛ ومسجد خالد بن الوليد بعزبة أبو غزالة - مركز الواسطى.

- تم صيانة وتطوير مسجد حمزه بن عبدالمطلب بالحي الثالث - بني سويف الجديدة شرق النيل؛ ومسجد الهداية بقرية الدوية - مركز بني سويف.

محافظة البحر الأحمر

- تم إنشاء وبناء مسجد المدينة المنورة بمنطقة النجدة - مدينة الغردقة.

محافظة قنا

- تم إحلال وتجديد مسجد نجع حمد بقرية أبو مناع شرق - مركز دشنا؛ ومسجد محب ثابت - مركز قوص؛ ومسجد الشيخ داود - مدينة فرشوط؛ ومسجد آل جبل بقرية كوم جابر - مركز أبو تشت؛ ومسجد القضاة بقرية الرفشة - مركز أبو تشت.

- تم إنشاء وبناء مسجد الروضة - مدينة قنا الجديدة.

- تم صيانة وتطوير مسجد الرحمة بنجع عبدالكريم بقرية البحري سمهود - مركز أبو تشت.

محافظة الوادي الجديد

- تم إحلال وتجديد مسجد متولي بعزبة متولي بقرية الجديدة - مركز الداخلة.

محافظة سوهاج

- تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن قرية تل الزوكي بنجع الحلافة - مركز طما؛ ومسجد الشيخ عبدالله - بندر أخميم؛ ومسجد أبو السبح بقرية بنجا - مركز طهطا؛ ومسجد التوحيد بنجع العصارة بقرية أولاد يحيى قبلي - مركز دار السلام؛ ومسجد الشيخ عبد الرسول بقرية الطوايل الشرقية - مركز ساقلتة.

- تم إنشاء وبناء مسجد المعز بنجع الشيخ علي بقرية السمطا - مركز البلينا؛ ومسجد عباد الرحمن - بندر دار السلام؛ ومسجد عباد الله الصالحين بقرية العطيات البحرية - مركز دار السلام.

- تم صيانة وتطوير مسجد الشكاشكة بقرية الشيخ شبل - مركز المراغة.

محافظة المنوفية

- تم إحلال وتجديد مسجد النور بعزبة العلامية بقرية طوخ دلكا - مركز تلا.

- تم صيانة وتطوير مسجد أبو سريع بقرية الأخماس - مركز السادات.

محافظة أسيوط

- تم إحلال وتجديد مسجد السلام بقرية صنبو - مركز ديروط؛ ومسجد آل حامد بقرية منقباد - مركز أسيوط؛ ومسجد قطب بكار بالمدينة الصناعية بقرية منقباد - مركز أسيوط؛ ومسجد الحاج علي بقرية الغريب - مركز ساحل سليم؛ ومسجد الرحمن الغربي بقرية المندرة بحري - مركز ديروط.

- تم إنشاء وبناء مسجد الرضا بحوض دوينة بقرية بني رافع - مركز منفلوط؛ ومسجد الرحمن الرحيم بقرية بني عدي البحرية - مركز منفلوط؛ ومسجد بر الوالدين بقرية النواورة - مركز البداري.

محافظة الشرقية

- تم إحلال وتجديد مسجد العطاء بكفر الهوبي - مركز فاقوس؛ ومسجد التوحيد بقرية خلوة الشرفاء - مركز أبو كبير؛ ومسجد أبو خضرة بقرية شبرا النخلة - مركز بلبيس؛ ومسجد الحجازي بقرية صافور - مركز درب نجم؛ ومسجد الرحمة بعزبة القصالي بقرية بردين - مركز الزقازيق؛ ومسجد الطويل بقرية السماعنة - مركز فاقوس؛ ومسجد الضحى بعزبة زكي بقرية منشأة السلام - مركز شبرا النخلة؛ ومسجد النجمية بقرية منشأة صهبرة صافور - مركز ديرب نجم.

- تم إنشاء وبناء مسجد الرحمن بالحي الثالث عشر مج 85 - مدينة العاشر من رمضان.

محافظة البحيرة

- تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن البحري بقرية الثالثة دواجن بالنوبارية - مركز أبو المطامير؛ ومسجد الأبريقجي الغربي - مركز الرحمانية؛ ومسجد السلام بقرية عمر مكرم - مركز بدر؛ ومسجد حنتيرة بقرية قافلة - مركز أبو حمص؛ ومسجد أبو مسلم بقرية كوم أشو - مركز كفر الدوار؛ ومسجد السلام البحري بقرية منشية الأمل - مركز إدكو؛ ومسجد كوم حسن البحري بقرية بطورس - مركز أبو حمص؛ ومسجد الرحمة بعزبة عسكر - مركز كوم حمادة؛ والمسجد الكبير بقرية بلقطر الشرقية - مركز أبو حمص؛ ومسجد التوحيد السربوط بقرية نجيب محفوظ - مركز حوش عيسى.

محافظة كفر الشيخ

- تم إحلال وتجديد مسجد عطا الله بقرية الحوة وعثمان – مركز بيلا؛ ومسجد الرحمة بقرية روينة الجديدة – مركز الرياض؛ ومسجد العرجاوي بقرية العرجاوي – مركز فوه؛ ومسجد الحيطة الكبير بعزبة الحيطة بقرية سنهور المدينة – مركز دسوق قبلي؛ ومسجد العمري بقرية محلة مالك – مركز دسوق بحري؛ ومسجد الشهيد علي غازي بقرية الغنامين – مركز سيدي سالم.

تم صيانة وتطوير مسجد الجيزاوي بقرية الحمراوي – مركز كفر الشيخ؛ والمسجد الكبير بقرية أبو غانم – مركز سيدي سالم؛ ومسجد قرية باز البحرية – مركز سيدي سالم.

محافظة الجيزة

- تم إحلال وتجديد مسجد الهداية بنجع العرب بقرية طهما - مركز العياط؛ ومسجد أبو الشوارب بعزبة أبو الشوارب بقرية برنشت - مركز العياط؛ ومسجد مستشفى شبرامنت بقرية شبرا منت - مركز أبو النمرس؛ ومسجد الجمعية شرق بقرية القبابات - مركز أطفيح.

محافظة الفيوم

- تم إحلال وتجديد مسجد الفتح بالتوفيقية بقرية فيديمين - مركز سنورس؛ ومسجد حرحش بقرية سنهور القبلية - مركز سنورس؛ ومسجد الفتح بقرية قلمشاه - مركز إطسا؛ ومسجد التوبة بعزبة بنوة بقرية منشية الجمال - مركز طامية؛ ومسجد الرحمة بقرية الحجارة - مركز سنورس؛ ومسجد الشيخ حجازي بعزبة الستين بقرية العلوية - مركز أبشواي؛ ومسجد السيد البصير بعزبة البصير بقرية منشأة طنطاوي - مركز سنورس؛ ومسجد عمر بن الخطاب بقرية الشيخ فضل - مركز الفيوم، ومسجد عثمان بن عفان بعزبة عبد السلام - مركز سنورس؛ ومسجد أبو السعود بعزبة حبيب لوقا بقرية الشواشنة - مركز يوسف الصديق؛ ومسجد الرحمة بعزبة العزالي بقرية سيلا - مركز الفيوم؛ ومسجد آل صلاح فرنوي بقرية أبو كساه - مركز أبشواي.

-تم إنشاء وبناء مسجد الصالحين بعزبة الزهور بقرية منشية الجمال - مركز طامية.

محافظة المنيا

- تم إحلال وتجديد مسجد السبيل بقرية برطباط - مركز مغاغة؛ ومسجد فؤاد كريمي بقرية كفر أبو العودين - مركز بني مزار؛ ومسجد الري الهويس بقرية منشية الدهب القبلية - مركز المنيا؛ ومسجد الوسطاني بقرية بلهارسة - مركز مغاغة؛ ومسجد التوحيد بقرية زاوية الجدامي - مركز مغاغة؛ ومسجد أسامة بن زيد بقرية توشكى - مركز بني مزار؛ ومسجد العوام بقرية دلجا - مركز دير مواس؛ ومسجد الهدي الإسلامي بقرية سلاقوس - مركز العدوة؛ ومسجد علي بن أبي طالب بقرية دلجا - مركز ديرمواس؛ ومسجد النور بقرية أتليدم - مركز أبو قرقاص؛ ومسجد التقوى بقرية منشية الدهب القبلية - مركز المنيا؛ ومسجد أحمد بهجت بقرية بني عبيد - مركز أبو قرقاص؛ والمسجد الكبير بقرية أبو شحاته - مركز مطاي؛ ومسجد الطريق بكفر أنس بقرية الجرنوس - مركز بني مزار؛ ومسجد التقوى بقرية دير عطية - مركز المنيا.

محافظة القليوبية

- تم إحلال وتجديد مسجد السلام بقرية كفر الصهبي - مركز شبين القناطر؛ ومسجد الرحمة بقرية كفر الشرفا القبلي - مركز شبين القناطر؛ ومسجد السناري بعزبة السناري بقرية طحوريا - مركز شبين القناطر.

- تم إنشاء وبناء مسجد الرحمن الرحيم بقرية سندنهور - مركز بنها؛ ومسجد عبدالله بن ناصر بقرية كفر العرب - مركز بنها؛ ومسجد مجمع عمر بن الخطاب بقرية ميت نما - مدينة شبرا الخيمة أول.

محافظة الغربية

- تم إحلال وتجديد مسجد عباد الرحمن بقرية كنسية شبراطو - مركز بسيون؛ ومسجد الشيخة السيدة بقرية دمرو - مركز المحلة الكبرى؛ ومسجد الأهالي بقرية كفر المبروك - مركز بسيون.

- تم إنشاء وبناء مسجد المصطفى بقرية شوبر - مركز طنطا.

- تم صيانة وتطوير مسجد الست ذكية بقرية شوني - مركز طنطا.

محافظة الإسماعيلية

- تم إحلال وتجديد مسجد صبري بعزبة صبري بقرية أم عزام مركز القصاصين؛ ومسجد الشهيد بقرية سرابيوم - مركز ومدينة فايد.

محافظة أسوان

- تم إحلال وتجديد مسجد السماعنية بقرية البصيلية قبلي - مركز إدفو؛ ومسجد العتيق الشبيكة بقرية سلوا - مركز كوم أمبو.

- تم إنشاء وبناء مسجد الأنوار المحمدية بقرية الطوناب بالرديسية - مركز إدفو.

- تم صيانة وتطوير مسجد العتيق بقرية الغنيمية بإدفو قبلي - مركز إدفو.

محافظة الإسكندرية

- تم صيانة وتطوير مسجد أولاد الشيخ الجديد - منطقة محرم بك.

محافظة دمياط

- تم صيانة وتطوير مسجد التوحيد بقرية أبو سعادة - مركز كفر سعد.

محافظة الدقهلية

- تم صيانة وتطوير مسجد سامي الجمل - مدينة المنصورة.

محافظة القاهرة

- تم صيانة وتطوير مسجد محمد شلبية بشارع رمسيس - غمرة - العباسية.