إعلان

5 أيام تقلبات جوية.. أتربة وارتفاع حرارة يعقبه انخفاض مفاجئ

كتب : محمد نصار

08:00 ص 13/02/2026

الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة من السبت 14 فبراير 2026 إلى الأربعاء 18 فبراير 2026.

وقالت الأرصاد، إنه خلال هذه الفترة يستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على

السواحل الشمالية بين (28:24)، القاهرة الكبرى والوجه البحري (26:29)، جنوب البلاد (34:26).

فيما يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة الى حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

وحذرت الهيئة، من أتربة عالقة يوم السبت 14 فبراير على أغلب الأنحاء.

واعتبارًا من الثلاثاء 17 فبراير، يوجد انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 7:6 درجات، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا:

توجيهات الرئيس وحال المواطن.. ماذا قال مدبولي في أول مؤتمر صحفي بعد تشكيل الحكومة؟

رئيس الوزراء يوجه بسرعة طرح وحدات للإيجار دعمًا لغير القادرين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة الأرصاد الجوية الطقس السواحل الشمالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أهداف مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

أهداف مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)
"كنا بنهزر".. 3 طلاب يشعلون النار في صديقهم بإمبابة
حوادث وقضايا

"كنا بنهزر".. 3 طلاب يشعلون النار في صديقهم بإمبابة
فقدت بصرها 6 أشهر.. أمل رزق تكشف كواليس أزمتها الصحية
زووم

فقدت بصرها 6 أشهر.. أمل رزق تكشف كواليس أزمتها الصحية
"حكايات حياة".. برنامج جديد لحياة الدرديري على منصات مصراوي قريبا
مصراوى TV

"حكايات حياة".. برنامج جديد لحياة الدرديري على منصات مصراوي قريبا
كيف يؤثر قرار المركزي خفض الفائدة على سعر الذهب؟ خبير يوضح
اقتصاد

كيف يؤثر قرار المركزي خفض الفائدة على سعر الذهب؟ خبير يوضح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة.. ماذا يعني للاقتصاد؟- ملف خاص
ضياء داود يفجر مفاجأة مع مجدي الجلاد: قد أعتزل الحياة السياسية وأعود للمحاماة