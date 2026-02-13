5 أيام تقلبات جوية.. أتربة وارتفاع حرارة يعقبه انخفاض مفاجئ

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة من السبت 14 فبراير 2026 إلى الأربعاء 18 فبراير 2026.

وقالت الأرصاد، إنه خلال هذه الفترة يستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على

السواحل الشمالية بين (28:24)، القاهرة الكبرى والوجه البحري (26:29)، جنوب البلاد (34:26).

فيما يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة الى حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

وحذرت الهيئة، من أتربة عالقة يوم السبت 14 فبراير على أغلب الأنحاء.

واعتبارًا من الثلاثاء 17 فبراير، يوجد انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 7:6 درجات، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

