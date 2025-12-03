بجانب الأهرامات.. 5 صور لزوجة عمرو السولية

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل مصر والكويت في كأس العرب؟

انفعال قوي من عصام الحضري ضد عمرو السولية في مباراة الكويت بكأس العرب

نشرت هدير مندور، زوجة عمرو السولية لاعب الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها بجانب الأهرامات.

وظهرت هدير في الصور داخل أحد الأماكن وخلفها الأهرامات، حيث لفتت الأنظار بإطلالتها الأنيقة وحضورها اللافت الذي تفاعل معه الجمهور.

ويذكر أن عمرو السولية انتقل من النادي الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا في يوليو 2025، بعد مسيرة حافلة امتدت لتسع سنوات مع المارد الأحمر، حقق خلالها العديد من البطولات المحلية والقارية.

ومنذ انضمامه إلى سيراميكا، شارك السولية في 14 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا واحدا.