بجانب الأهرامات.. 5 صور لزوجة عمرو السولية

كتب - محمد عبد السلام:

01:38 ص 03/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    زوجة عمرو السولية (4)
  • عرض 5 صورة
    زوجة عمرو السولية (2)
  • عرض 5 صورة
    زوجة عمرو السولية (5)
  • عرض 5 صورة
    زوجة عمرو السولية (3)

نشرت هدير مندور، زوجة عمرو السولية لاعب الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها بجانب الأهرامات.

وظهرت هدير في الصور داخل أحد الأماكن وخلفها الأهرامات، حيث لفتت الأنظار بإطلالتها الأنيقة وحضورها اللافت الذي تفاعل معه الجمهور.

ويذكر أن عمرو السولية انتقل من النادي الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا في يوليو 2025، بعد مسيرة حافلة امتدت لتسع سنوات مع المارد الأحمر، حقق خلالها العديد من البطولات المحلية والقارية.

ومنذ انضمامه إلى سيراميكا، شارك السولية في 14 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا واحدا.

زوجة عمرو السولية عمرو السولية إحصائيات عمرو السولية مع سيراميكا

