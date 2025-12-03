بالفيديو.. رحلة ظهور "مكة وكيان" في إعلانات محمد صلاح

خطفت "كيان" ابنة الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الأنظار بعد ظهورها رفقة والدها في إعلان لإحدى شركات المياه الغذائية لاكتشاف المواهب في مصر.

صلاح يشارك ابنته في إعلان جديد

ظهرت كيان ابنة صلاح في مقطع الفيديو وهي تسأل والدها: "هو أنت بتحب شغلك؟.. ليه؟"، ليرد صلاح قائلًا: "بحب شغلي؟ ده أنا من وأنا قدِّك بحلم أكون لاعب كرة، عشان ده أحلى حلم في العالم، عشان شوفت الكرة بتعمل إيه في الناس، شوفت ناس بتفرح من قلبها، وناس تانية بتعيط من قلبها، شوفت ناس بتتخض وبتقلق، وناس تانية بتتصالح عشان الكرة، ده أنا شوفت ناس مكنتش بتحس بأي حاجة، بقت بتحس بكل حاجة.. فجنّنتني".

وأضاف: "ده أنا مكنتش شايف أي حاجة تانية غيرها، نزلت ألعب وألبس تيشيرت اللاعب اللي أنا بحبه، وأتخيل إن أنا هو ويمكن أجمد منه كمان، لغاية ما الحلم وِسِع، وقلت: هو ينفع الناس تبقى لابسة تيشيرت عليه اسمي أنا، ويهتفوا باسمي أنا؟"، لترد ابنته: "ده حلم حلو أوي".

وأجاب صلاح على ابنته قائلًا: "آه بس الموضوع مش سهل، كنت لازم أصحى قبل أي حد عشان أتمرن.. وكملت، وأنام آخر واحد عشان أخلّص مذاكرتي.. وكملت، ولقيت نفسي متغرب عن الناس اللي بحبها.. وكملت، واتصابت وأتعلم الصبر، وأنا شايف زمايلي اللي نفسهم ياخدوا مكاني بيتحسنوا.. وكملت، ولما افتكرت إن أنا وصلت قعدوني دكة.. وكملت، وناس كتير قالتلي إن أنا قليل ومش هكمل.. وبرضه كملت".

ليست المرة الأولى

لا تعد هذه المرة الأولى التي تظهر فيها "كيان" ابنة محمد صلاح في إعلان مع والدها، فشاركت شقيقتها الكبرى "مكة" في إعلان لإحدى شركات التسويق العقاري في شهر رمضان 2024.

وظهر محمد صلاح مع ابنتيه مكة وكيان، اللتان جذبتا الأضواء وهما يرقصان رفقة والدهما، مع استعراض لمحطات الدولي المصري في الاحتراف.

وفي رمضان 2025، تكرر الأمر لكن من دون مكة، فظهر محمد صلاح وابنته "كيان" في إعلان لإحدى شركات الاتصالات، رفقة المغنية اللبنانية نانسي عجرم.

وكانت المرة الأولى التي يشارك فيها محمد صلاح إحدى ابنتيه في إعلان عام 2020، عندما ظهرت معه "مكة" في إعلان لإحدى شركات الاتصالات.

وظهرت مكة رفقة محمد صلاح وهما يتحدثان لمجموعة من الأطفال عبر مكالمة فيديو، وشاركا بعض لحظاتهما سويًا، خاصة أن هذا الإعلان كان في فترة جائحة كورونا.