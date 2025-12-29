على الحصان..5 صور لزوجة محمد النني الثانية من إحدى رحلاتها

يتمتع نجم وسط منتخب مصر والنادي الأهلي محمود حسن تريزيجيه، بشعبية كبيرة في الملاعب المصرية، خاصة في ظل المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب في الملاعب طوال السنوات الماضية.

ومع التألق الكبير لمحمود تريزيجيه، في الملاعب وحرص الجماهير على متابعته ومعرفة أخباره باستمرار، تظهر فئة كبيرة من الجماهير، التي تهتم بالاطلاع على أبرز المعلومات الخاصة باللاعب وبحياته العائلية.

أبرز المعلومات عن زوجة محمود تريزيجيه

وتعد زوجة محمود تريزيجيه مصدر اهتمام دائم للمتابعين، خاصة في ظهور ظهورها الإعلامي القليل، مما يجعل الكثيرون يبحثون عن أبرز المعلومات المرتبطة والمتعلقة بها.

وزوجة تريزيجيه تدعى روان عمر عبد الحميد، تبلغ من العمر 30 عاما فهى من مواليد 1995.

واحتفل تريزيجيه بحفل زفافه على روان، في ديسمبر من عام 2018، وفي عام 2022 حصلت زوجة تريزيجيه على ماجستير في الذكاء الاصطناعي من إحدى الجامعات في إنجلترا.

ولدى تريزيجيه من زوجته روان طفلين، هما يزن الأبن الأكبر، وتولين وهى من مواليد مارس 2025.