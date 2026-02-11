إعلان

بسبب قصات الشعر.. استبعاد 31 طالبًا من دخول مدرسة ثانوي في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

01:58 م 11/02/2026

أرشيفية

أعلنت مدرسة عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية العامة بمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف، استبعاد 31 طالبًا استبعادًا مؤقتًا من الحضور إلى المدرسة، لمخالفتهم لوائح الانضباط المدرسي المنظمة للمظهر العام.

وأوضحت إدارة المدرسة، في بيان نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القرار جاء بعد تكرار التنبيه على الطلاب بضرورة الالتزام بالتعليمات المعتمدة بشأن المظهر و قصات الشعر، إلا أنهم لم يستجيبوا للتوجيهات، ما استدعى تطبيق اللوائح المنظمة حفاظًا على الانضباط داخل المؤسسة التعليمية.

وأكدت الإدارة أنها لن تسمح للطلاب المستبعدين بالعودة إلى الدراسة إلا بعد استيفاء عدة شروط، تتضمن حضور ولي الأمر شخصيًا إلى إدارة المدرسة، والتوقيع على إقرار بالالتزام الكامل بتعليمات المدرسة، فضلًا عن تعديل قصات الشعر بما يتوافق مع القيم والانضباط المدرسي.

وشددت إدارة المدرسة على أن الالتزام بالمظهر العام والانضباط السلوكي يُعدان جزءًا أساسيًا من العملية التربوية والتعليمية، مؤكدة عدم التهاون في تطبيق اللوائح، حفاظًا على هيبة المؤسسة التعليمية وتحقيقًا للصالح العام للطلاب.

