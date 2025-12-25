مباريات الأمس
بينهم نجوم الأهلي.. 8 صور لاحتفال نجوم الكرة بالكريسماس مع زوجاتهم

كتب - محمد عبد السلام:

06:18 ص 25/12/2025
أيام قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2025، ومع بداية العام الجديد يحتفل العالم باستقبال سنة جديدة مليئة بالأمل والتطلعات، وبالتزامن مع هذه الاحتفالات، ويحرص نجوم كرة القدم على الاحتفال برأس السنة وأعياد الميلاد مع أصدقائهم وزوجاتهم، لبدء العام الجديد برفقة مع من يحبهم.

واعتاد نجم ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، دائما على الاحتفال بالكريسماس مع زوجته وأولاده، في أجواء عائلية دافئة.

كما اعتدنا مشاهدة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، محمود حسن تريزيجيه، وهو يحتفل بالكريسماس برفقة زوجته.

وشهدنا أيضا النجم التونسي علي معلول وهو يحتفل بالكريسماس مع زوجته وابنه، في لحظات عائلية مميزة.

ومن المنتظر أن نشاهد اليوم عددا من نجوم كرة القدم الذين يحرصون على الاحتفال بالكريسماس وقضاء هذه المناسبة السعيدة مع عائلاتهم.

احتفال لاعبي الأهلي بالكريسماس لاعبي الأهلي احتفالات لاعبي الكرة بالكريسماس زوجات لاعبي الأهلي زوجة تريزيجيه زوجة علي معلول زوجة محمد صلاح

