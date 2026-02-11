إعلان

بالصور- حملات تموينية بأسوان تضبط 153 مخالفة في الأسواق والمخابز

كتب : إيهاب عمران

03:37 م 11/02/2026
    التأكد من صلاحية اللحوم
    التأكد من صلاحية المواد الغذائية
    التفتيش على مخابز العيش البلدى
    التفتيش على صلاحية المواد الغذائية
    مخابز العيش

أسوان – إيهاب عمران:

نفذت الإدارات الفرعية واللجان المختلفة بمديرية التموين بأسوان سلسلة من الحملات التفتيشية المكثفة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، وضمان توفير السلع الغذائية والاستهلاكية والاستراتيجية وفق المواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين.

نتائج الحملات

وأوضح المهندس محمد أبو الحسن، مدير مديرية التموين بأسوان، أن الحملات أسفرت عن تحرير 83 محضرًا متنوعًا، شملت: 47 مخالفة ضد المخابز البلدية 36 محضر جنح ضد مخالفين في مجال الأسواق حملات دراو والبصيلية.

في سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برئاسة سيد سعدي، بالتنسيق مع اللجان المشتركة بالتموين والصحة والطب البيطري والتراخيص، بتنظيم حملات تفتيشية أسفرت عن ضبط 65 مخالفة متنوعة، بينها: دقيق مجهول المصدر، عدم الإعلان عن أسعار السلع، مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.

كما نفذت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية، برئاسة عاطف كامل، حملة بالتعاون مع ممثلي إدارة التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء والطب البيطري ورخص المحلات، استهدفت المرور على عدد من المحلات التجارية، وأسفرت عن تحرير 5 محاضر، إعدام كميات من السلع الغذائية الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك.

تأتي هذه الحملات في إطار جهود مديرية التموين بأسوان لضبط الأسواق، حماية المستهلك، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بالمواصفات الصحية والغذائية المعتمدة.

