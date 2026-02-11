إعلان

بتكلفة 41 مليون جنيه.. محافظ سوهاج يفتتح مدرستي دار السلام الابتدائية والإعدادية

كتب : عمار عبدالواحد

03:45 م 11/02/2026

جانب من الافتتاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج – عمار عبدالواحد:

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، مدرستي دار السلام الابتدائية المشتركة ومدرسة دار السلام الإعدادية، عقب انتهاء أعمال التوسعة والتطوير بهما، بتكلفة إجمالية بلغت 41 مليون و910 آلاف جنيه.

جاء ذلك بحضور النائبين طارق رضوان وعبد اللطيف الشيخ، أعضاء مجلس النواب، والمهندس حسن سلامة، رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسين حبارير، رئيس مركز ومدينة دار السلام.

مدرسة دار السلام الابتدائية

استهل المحافظ جولته بافتتاح مدرسة دار السلام الابتدائية المشتركة، على مساحة 3633 متر مربع، حيث اطلع على مراحل التطوير والإحلال الجزئي للمدرسة، التي نفذت بتكلفة 16 مليون و430 ألف جنيه، وتضم 16 فصلًا دراسيًا مجهزًا لاستقبال الطلاب.

توسعة مدرسة دار السلام الإعدادية

ثم قام المحافظ بافتتاح توسعة مدرسة دار السلام الإعدادية، على مساحة 6106 متر مربع، وبتكلفة 25 مليون و480 ألف جنيه، لتوفر 18 فصلًا دراسيًا لأبناء دار السلام، مجهزة بأحدث التجهيزات التعليمية.

كلمات المحافظ

هنأ محافظ سوهاج أهالي دار السلام بهذه الافتتاحات، داعيًا إلى الاستفادة من إمكانيات المنشآت التعليمية الحديثة، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة للطلاب، وتخفيف الكثافات داخل الفصول. كما أشاد بجهود الهيئة العامة للأبنية التعليمية في تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والاشتراطات الهندسية.

وأشار المحافظ إلى أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير ضمن خطة التنمية المحلية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الخدمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوهاج بد الفتاح سراج مدرسة دار السلام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جيب قصيرة.. منة فضالي تنشر صورًا جديدة من أحدث ظهور لها
زووم

جيب قصيرة.. منة فضالي تنشر صورًا جديدة من أحدث ظهور لها
3 قرارات عاجلة من النيابة الإدارية بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية بسقارة
حوادث وقضايا

3 قرارات عاجلة من النيابة الإدارية بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية بسقارة
ماتوا في غياب الأم.. حزن من الغربية إلى الجيزة على "ليلى وزين ويونس"
أخبار المحافظات

ماتوا في غياب الأم.. حزن من الغربية إلى الجيزة على "ليلى وزين ويونس"
ضياء داود ينتقد تعديل قانون الكهرباء.. ومجدي الجلاد: مشهد كوميدي -تفاصيل
أخبار مصر

ضياء داود ينتقد تعديل قانون الكهرباء.. ومجدي الجلاد: مشهد كوميدي -تفاصيل
مدير مايكروسوفت لمصراوي: نعمل على تمكين المؤسسات لتبني الذكاء الاصطناعي
أخبار و تقارير

مدير مايكروسوفت لمصراوي: نعمل على تمكين المؤسسات لتبني الذكاء الاصطناعي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القابضة للمياه: وقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع الجمعة المقبل لتحديثات فنية
الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء