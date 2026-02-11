سوهاج – عمار عبدالواحد:

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، مدرستي دار السلام الابتدائية المشتركة ومدرسة دار السلام الإعدادية، عقب انتهاء أعمال التوسعة والتطوير بهما، بتكلفة إجمالية بلغت 41 مليون و910 آلاف جنيه.

جاء ذلك بحضور النائبين طارق رضوان وعبد اللطيف الشيخ، أعضاء مجلس النواب، والمهندس حسن سلامة، رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسين حبارير، رئيس مركز ومدينة دار السلام.

مدرسة دار السلام الابتدائية

استهل المحافظ جولته بافتتاح مدرسة دار السلام الابتدائية المشتركة، على مساحة 3633 متر مربع، حيث اطلع على مراحل التطوير والإحلال الجزئي للمدرسة، التي نفذت بتكلفة 16 مليون و430 ألف جنيه، وتضم 16 فصلًا دراسيًا مجهزًا لاستقبال الطلاب.

توسعة مدرسة دار السلام الإعدادية

ثم قام المحافظ بافتتاح توسعة مدرسة دار السلام الإعدادية، على مساحة 6106 متر مربع، وبتكلفة 25 مليون و480 ألف جنيه، لتوفر 18 فصلًا دراسيًا لأبناء دار السلام، مجهزة بأحدث التجهيزات التعليمية.

كلمات المحافظ

هنأ محافظ سوهاج أهالي دار السلام بهذه الافتتاحات، داعيًا إلى الاستفادة من إمكانيات المنشآت التعليمية الحديثة، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة للطلاب، وتخفيف الكثافات داخل الفصول. كما أشاد بجهود الهيئة العامة للأبنية التعليمية في تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والاشتراطات الهندسية.

وأشار المحافظ إلى أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير ضمن خطة التنمية المحلية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الخدمية.