إعلان

مصرع طالبين في تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

03:46 م 11/02/2026

إسعاف - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي طالبان مصرعهما اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ملاكي على طريق "المحمودية - إدڤينا"، أمام دوران حلق الجمل، بنطاق مركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة المحمودية، بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ملاكي بالطريق المشار إليه.

إثر ذلك انتقل عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة كل من: مصطفى محمود الشمندي، 15 عامًا، طالب، وعبدالرحمن عبدالله القمري، 14 عامًا، طالب، ومقيمان بقرية ديروط التابعة لمركز المحمودية.

جرى نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية المركزي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع طالبين في تصادم تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة مديرية أمن البحيرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول رد من صحة القليوبية على إصابة رضيع بشلل رباعي بسبب تركيب "كانيولا"
أخبار المحافظات

أول رد من صحة القليوبية على إصابة رضيع بشلل رباعي بسبب تركيب "كانيولا"
انطلاق قمة ومعرض "AI Everything MEA" بالقاهرة "صور"
أخبار و تقارير

انطلاق قمة ومعرض "AI Everything MEA" بالقاهرة "صور"
المسلماني مهنئًا ضياء رشوان: سنعمل معًا من أجل إعلام وطني قوي
أخبار مصر

المسلماني مهنئًا ضياء رشوان: سنعمل معًا من أجل إعلام وطني قوي
بعد 15 عاماً.. الإعدام لمتهم شارك في مجزرة راح ضحيتها 11 شخصاً بالمنيا
أخبار المحافظات

بعد 15 عاماً.. الإعدام لمتهم شارك في مجزرة راح ضحيتها 11 شخصاً بالمنيا

قرار قضائي بشأن الطعن على نتيجة انتخابات دائرة المنتزه بالإسكندرية
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن الطعن على نتيجة انتخابات دائرة المنتزه بالإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القابضة للمياه: وقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع الجمعة المقبل لتحديثات فنية
الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء