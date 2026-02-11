مصرع طالبين في تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي طالبان مصرعهما اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ملاكي على طريق "المحمودية - إدڤينا"، أمام دوران حلق الجمل، بنطاق مركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة المحمودية، بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ملاكي بالطريق المشار إليه.

إثر ذلك انتقل عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة كل من: مصطفى محمود الشمندي، 15 عامًا، طالب، وعبدالرحمن عبدالله القمري، 14 عامًا، طالب، ومقيمان بقرية ديروط التابعة لمركز المحمودية.

جرى نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية المركزي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.