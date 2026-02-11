إعلان

وزير البترول يشهد تخريج أول دفعة لدبلومة سلامة العمليات

كتب : أحمد الخطيب

03:43 م 11/02/2026
كتب- أحمد الخطيب:

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، احتفالية تخرج أول دفعة من دبلومة إدارة سلامة العمليات (PSM) بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي نظمتها شركة "ميثانكس مصر" بالتعاون مع الجامعة وتحت رعاية الوزارة.

أكد الوزير أن الاستثمار في العنصر البشري وتطبيق معايير سلامة العمليات يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية تطوير قطاع البترول، مشيرًا إلى أن البرنامج يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الشركات العالمية والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز ثقافة السلامة وحماية الأرواح واستدامة الإنتاج.

من جانبه، قال الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن تخرج الدفعة الأولى يعد ثمرة تعاون بين الوزارة وميثانكس والجامعة، مؤكدًا أن أنظمة سلامة العمليات القوية لا تحمي الأرواح والأصول والبيئة فقط، بل تدعم الكفاءة والقدرة التنافسية على المدى الطويل.

وأعرب المهندس محمد شندي، مدير عام ميثانكس مصر، عن تطلع الشركة إلى توسيع التعاون في برامج تدريبية مستقبلية مع الوزارة والجامعة، استكمالًا للشراكة القائمة.

وسلّم الوزير، بمشاركة رئيس الجامعة ورئيس شركة ميثانكس العالمية ريتش سمر، شهادات التخرج لـ32 متدربًا من شركات قطاع البترول.

وفي ختام الاحتفالية، وجّه الوزير الشكر لشركة ميثانكس والجامعة الأمريكية، مهنئًا الخريجين، وحثّهم على تطبيق ما اكتسبوه من خبرات ونقلها إلى مواقع العمل، باعتبارهم سفراء لسلامة العمليات داخل القطاع.

حضر الاحتفالية عدد من قيادات وزارة البترول وأعضاء هيئة التدريس والخبراء.

