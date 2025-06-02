"لب وسوداني وبومب".. كيف قدم الأهلي محمود تريزيجيه لاعبا للفريق؟

كتب - محمد القرش:

اعتمد النادي الأهلي في تقديم لاعب الفريق الجديد، محمود حسن تريزيجيه، على أجواء الموالد وألعابها المعروفة عند كل المصريين.

وبدأ مقطع الفيديو برجلين يلعبا التحطيب بالعصا، ثم اتجه المشهد إلى رجل يخرج النيران من فمه، ليليه ظهور الأطفال الذين يلعبون على "المرجيحة".

ومن ثم رجل يعزف، مع ظهور صورة اللاعب السابق للأهلي محمد أبو تريكة، ولعبة التنشين على "البومب".

وظهور عربة بيع أكل التسالي (لب وسوداني ودوم)، والطربوش وحلوى غزل البنات وعربة البطاطا وشعار النادي الأهلي بجانب صورة محمود الخطيب.

ومع ظهور لافتة حمراء كُتب عليها "عودة الفتى الذهبي" دخل شخص يرتدي قميص لونه أحمر ثم امسك بعصا أحد الرجلين، ليتجه إلى لعبة الحلقات ليفوز بها ويحصل على جائزة (تذكرة سفر لكأس العالم للأندية 2025)، ليتضح أنه تريزيجيه.

ثم الفوز في لعبة أخرى لكن هذه المرة يفوز بقبعة سودان كُتب عليها "الأهلي"، والفوز أيضًا في لعبة المصارعة الذراعية ليفوز بكوفية الأهلي والتي ارتداها فور استلامها.

واتجه إلى لعبة التنشين بالبنادق على نوع من الألعاب النارية (البومب)، ولعبة دفع الأوزان، ليختتم مقطع الفيديو قائلا: "في الأهلي كانت البداية، ومع الأهلي تستمر الحكاية، وللأهلي الحب كله".

يُذكر أن النادي الأهلي يخوض أول مباراة في كأس العالم للأندية يوم الأحد الموافق 15 يونيو، عندما يلاقي إنتر ميامي في تمام الساعة الثالثة فجرا.