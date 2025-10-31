"هو كل حاجة في الكرة".. شيكابالا يكشف سر تفضيله لـ ميسى عن رونالدو

اختار محمود عبدالرزاق شيكابالا، قائد نادي الزمالك الأسبق، التشكيل الأفضل للنادي الأهلي من وجهة نظره.

وحدد شيكابالا تشكيل اللاعبين، خلال ظهور في برنامج "ضيفي مع معتز الدمرداش"، والذي جاء كالاتي:

في حراسة المرمي: عصام الحضري.

في خط الدفاع: أحمد فتحي، وائل جمعة، إبراهيم سعيد، محمد عبدالوهاب.

في خط الوسط: حسام غالي، حسام عاشور، محمد أبو تريكة، تريزيجيه.

في خط الهجوم: عماد متعب.

وشهد التشكيل تواجد لاعب واحد فقط من النجوم الحاليين بصفوف القلعة الحمراء، وهو محمود حسن تريزيجيه.