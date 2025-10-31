مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

خيتافي

0 0
22:00

جيرونا

الدوري الألماني

أوجسبورج

0 1
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الهلال

1 0
16:50

الشباب

جميع المباريات

إعلان

"لاعب واحد فقط من الفريق الحالي".. شيكابالا يختار أفضل تشكيل للنادي الأهلي

كتب : نهي خورشيد

09:24 م 31/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تريزيجيه من تدريبات الأهلي
  • عرض 4 صورة
    تريزيجيه
  • عرض 4 صورة
    شيكابالا يواسي تريزيجيه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اختار محمود عبدالرزاق شيكابالا، قائد نادي الزمالك الأسبق، التشكيل الأفضل للنادي الأهلي من وجهة نظره.

وحدد شيكابالا تشكيل اللاعبين، خلال ظهور في برنامج "ضيفي مع معتز الدمرداش"، والذي جاء كالاتي:

في حراسة المرمي: عصام الحضري.

في خط الدفاع: أحمد فتحي، وائل جمعة، إبراهيم سعيد، محمد عبدالوهاب.

في خط الوسط: حسام غالي، حسام عاشور، محمد أبو تريكة، تريزيجيه.

في خط الهجوم: عماد متعب.

وشهد التشكيل تواجد لاعب واحد فقط من النجوم الحاليين بصفوف القلعة الحمراء، وهو محمود حسن تريزيجيه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود عبد الرزاق شيكابالا شيكابالا يختار أفضل تشكيل للنادي الأهلي برنامج ضيفي مع معتز الدمرداش تريزيجيه الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

العظمي بالقاهرة 29 درجة.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا