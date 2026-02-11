البرهان: المعركة لن تتوقف في السودان إلا بانتهاء المليشيات المتمردة

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن المعركة لن تتوقف في السودان إلا بانتهاء التمرد، مؤكدًا أن القوات المسلحة السودانية ستعيد الأراضي التي احتلتها المليشيات المتمردة.

وأضاف البرهان في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة ستقوم بتطهير السودان من المتمردين، وستعيد كافة الأراضي التي احتلتها قوات الدعم السريع.

وأكد رئيس مجلس السيادة في السودان، أنه سيدعم المقاومة الشعبية حتى بعد توقف الحرب.

وفي سياق منفصل، أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ريكاردو بيريس، أن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم، لافتًا إلى أن وضعهم يزداد سوءا يوما بعد يوم.

وقال بيريس في بيان الأربعاء، إن بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت مؤخراً من ثلاث مناطق في شمال دارفور، وهي أم برو وكرنوي والطينة، أظهرت معدلات كارثية لسوء التغذية.

وحذر المتحدث باسم اليونيسف، من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولا، فهم الأصغر سنا والأكثر ضعفا، مشيرا إلى أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات، والوقت ينفد أمامهم.

وأوضح المتحدث باسم اليونيسف بأن هؤلاء الأطفال لا يعانون من الجوع فحسب، ولكن ما يقرب من نصف أطفال منطقة الطينة قد مرضوا خلال الأسبوعين الماضيين.

وطالب متحدث اليونيسف، من العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان، مؤكدًا أن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان اليوم يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال.

وتوقع المتحدث باسم اليونيسف، أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد هذا العام، لافتًا إلى أن 70% من المرافق الصحية معطلة.