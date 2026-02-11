الأوقاف و التضامن يطلقان مشروع زاد آل البيت بمنطقة الحسين

أطلقت وزارتا الأوقاف والتضامن، مشروع زاد آل البيت لإطعام الأسر الأولى بالرعاية، بجوار مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه، بحي الجمالية بالقاهرة، برعاية مؤسسة حي على الوداد.

وحضر فاعليات الإطلاق، الدكتور خالد صلاح مدير أوقاف القاهرة، والدكتور أحمد عبدالرحمن مساعد وزير التضامن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والمهندس تامر شمعة رئيس مؤسسة حي على الوداد، والمهندسة سمية بشير رئيس حي الجمالية.

وأكد الدكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، أن مشروع زاد آل البيت يأتي ضمن اهتمام وزارة الأوقاف بدعم الأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب عنايتها بمساجد آل البيت التي تمثل منارات روحية واجتماعية تنطلق منها قيم التكافل والتراحم.

وأعرب صلاح عن خالص شكرهم للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي - وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر - محافظ القاهرة، ومؤسسة «حي على الوداد»، على دعمهم ورعايتهم لهذه المبادرة الإنسانية المهمة.

وقال الدكتور أحمد عبد الرحمن مساعد وزيرة التضامن، إن مشروع "زاد آل البيت"، يندرج ضمن مشروعات الأمن الغذائي الهادفة إلى توفير الطعام للأسر الأولى بالرعاية، بما يضمن استدامة الدعم وامتداده إلى جميع المحافظات.

وأشار إلى أن المشروع يُجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية، ممثلة في وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي ومحافظة القاهرة، ومؤسسات المجتمع المدني، ممثلة في مؤسسة «حي على الوداد».

ومن جانبه، توجه المهندس تامر شمعة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة حي على الوداد، بخالص الشكر والتقدير للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة مايا موسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ووزارة الداخلية لدعمهم لمشروع "زاد آل البيت".

وأكد شمعة، أن "زاد آل البيت" هو مشروع وطني يهدف إلى التخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم المشروع بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار رئيس مؤسسة حي على الوداد، إلى أنه سيتم إطلاق مبادرة "حي على الوداد" بمسجد أحباب المصطفى بمدينة الشروق، يوم الجمعة المقبل، بحضور ممثلين لوزارتي الأوقاف والتضامن ومحافظة القاهرة.