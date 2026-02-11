إمساكية شهر رمضان 2026.. تعرف على موعد السحور والإفطار

نشرت الهيئة العامة للمساحة، إمساكية شهر رمضان 2026، بالتزامن مع تزايد بحث المواطنين في مصر ومختلف الدول الإسلامية عن موعد حلول الشهر الكريم، استعدادًا لاستقباله.

ويستعرض "مصراوي"، إمساكية شهر رمضان 2026، خلال السطور التالية، كما يلي:

الحسابات الفلكية لرؤية هلال رمضان 1447 هـ

لمشاهدة الإمساكية اضغط هنا

من جانبه، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل الحسابات الفلكية المتعلقة باستطلاع هلال شهر رمضان لعام 1447 هجريًا، موضحًا أن ميلاد الهلال سيحدث مباشرة بعد الاقتران في تمام الساعة الثانية ودقيقتين ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447 هـ، الموافق 17 فبراير 2026، وهو اليوم المحدد للرؤية الشرعية.

وأشار المعهد إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد وُلد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في بعض العواصم الآسيوية، من بينها كوالالمبور في ماليزيا وجاكرتا في إندونيسيا، ما يؤثر على إمكانية رؤيته في تلك المناطق.

وأوضح أن القمر سيغرب في مكة المكرمة بعد غروب الشمس بثلاث دقائق، بينما يتأخر غروبه في القاهرة بنحو أربع دقائق، وفي باقي محافظات الجمهورية بفارق زمني يتراوح بين ثلاث وأربع دقائق، أما في عدد من العواصم والمدن العربية والإسلامية، فتتباين مدة بقاء الهلال بعد الغروب ما بين دقيقة واحدة وحتى 12 دقيقة.

ولفت المعهد إلى وجود استثناءات في بعض المدن، إذ يتزامن غروب القمر مع غروب الشمس في كل من المنامة بالبحرين، ودبي وأبو ظبي في دولة الإمارات، ومسقط بسلطنة عمان، وطهران في إيران، ويغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة في كراتشي بباكستان، وبأربع دقائق في كوالالمبور وجاكرتا.

موعد أول أيام شهر رمضان فلكيًا

وبناءً على تلك الحسابات، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 سيكون المتمم لشهر شعبان 1447 هجريًا، على أن تكون بداية شهر رمضان المعظم فلكيًا يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026، في انتظار ما تسفر عنه الرؤية الشرعية التي تعلنها الجهات المختصة.