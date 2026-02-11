ألمانيا تشارك بـ4 مقاتلات يوروفايتر في مهمة للناتو بالقطب الشمالي

بروكسل - (د ب أ)

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن بلاده ستشارك في مرحلة أولى من المهمة العسكرية الجديدة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في القطب الشمالي بأربع مقاتلات من طراز يوروفايتر.

وعلى هامش اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال بيستوريوس إن الجيش الألماني سيوفر أيضًا قدرات للتزويد بالوقود جوًا. وأوضح أن الخطوات الإضافية اللاحقة سيتم تنسيقها مع شركاء الناتو.

وقال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني إن القطب الشمالي والمنطقة الشمالية العليا يلعبان دورًا مهمًا في أمن أوروبا وأمريكا الشمالية، مشيرًا إلى أن ما يُعرف بفجوة جيوك بين جرينلاند وآيسلندا وبريطانيا لها أهمية محورية بالنسبة للممرات المؤدية إلى شمال الأطلسي وما وراءه، بما في ذلك بالنسبة للغواصات الروسية.

وكان القائد الأعلى لقوات الناتو، أليكسوس جي. جرينكيويتش، أعلن في وقت سابق عن إطلاق مهمة تحمل "أركتيك سنتري (حارس القطب الشمالي)".

وتهدف المهمة، بحسب الجنرال الأمريكي، إلى تأمين إحدى أكثر المناطق أهمية استراتيجية وفي الوقت نفسه أكثرها تحديًا من الناحية المناخية. كما يُفترض أن تسهم المهمة في تخفيض التوتر المرتبط بالنزاع حول جرينلاند الذي أشعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.