إعلان

ألمانيا تشارك بـ4 مقاتلات يوروفايتر في مهمة للناتو بالقطب الشمالي

كتب : مصراوي

11:35 م 11/02/2026

مقاتلات يوروفايتر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بروكسل - (د ب أ)

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن بلاده ستشارك في مرحلة أولى من المهمة العسكرية الجديدة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في القطب الشمالي بأربع مقاتلات من طراز يوروفايتر.

وعلى هامش اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال بيستوريوس إن الجيش الألماني سيوفر أيضًا قدرات للتزويد بالوقود جوًا. وأوضح أن الخطوات الإضافية اللاحقة سيتم تنسيقها مع شركاء الناتو.

وقال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني إن القطب الشمالي والمنطقة الشمالية العليا يلعبان دورًا مهمًا في أمن أوروبا وأمريكا الشمالية، مشيرًا إلى أن ما يُعرف بفجوة جيوك بين جرينلاند وآيسلندا وبريطانيا لها أهمية محورية بالنسبة للممرات المؤدية إلى شمال الأطلسي وما وراءه، بما في ذلك بالنسبة للغواصات الروسية.

وكان القائد الأعلى لقوات الناتو، أليكسوس جي. جرينكيويتش، أعلن في وقت سابق عن إطلاق مهمة تحمل "أركتيك سنتري (حارس القطب الشمالي)".

وتهدف المهمة، بحسب الجنرال الأمريكي، إلى تأمين إحدى أكثر المناطق أهمية استراتيجية وفي الوقت نفسه أكثرها تحديًا من الناحية المناخية. كما يُفترض أن تسهم المهمة في تخفيض التوتر المرتبط بالنزاع حول جرينلاند الذي أشعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جرينلاند ألمانيا الناتو أمريكا ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حقيقة رفع الغياب في رمضان 2026.. مصدر بالتعليم يكشف التفاصيل
مدارس

حقيقة رفع الغياب في رمضان 2026.. مصدر بالتعليم يكشف التفاصيل
"يوم في جزيرة إبستين".. حفل ملهي ليلي بجاردن سيتي منعته الداخلية. ماذا حدث؟
حوادث وقضايا

"يوم في جزيرة إبستين".. حفل ملهي ليلي بجاردن سيتي منعته الداخلية. ماذا حدث؟
تشابه الصوت أثار شكوك المتابعين.. إسلام فوزي يرد على فيديو صفحة "إيجيبت
زووم

تشابه الصوت أثار شكوك المتابعين.. إسلام فوزي يرد على فيديو صفحة "إيجيبت
آخر مستجدات الحالة الصحية لمحمد الشيبي ظهير بيراميدز
رياضة محلية

آخر مستجدات الحالة الصحية لمحمد الشيبي ظهير بيراميدز
بعد منع إقامته.. إخلاء سبيل المتهم بتنظيم حفل باسم "يوم في جزيرة إبستين"
حوادث وقضايا

بعد منع إقامته.. إخلاء سبيل المتهم بتنظيم حفل باسم "يوم في جزيرة إبستين"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان