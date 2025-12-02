مباريات الأمس
"رفض عرضا سابقا بـ500 مليون".. تقرير يفجر مفاجأة بشأن انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

كتب : هند عواد

09:54 م 02/12/2025
عاد الاهتمام السعودية، بالدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعدما رفض عرضا سابقا قيمته 500 مليون جنيه إسترليني، قبل تجديد تعاقده مع الريدز في نهاية الموسم الماضي.

وذكرت إذاعة " talkSPORT"، أنا محمد صلاح يظل تحت رادار أندية الدوري السعودي للمحترفين رغم تراجع مستواه مع ليفربول.

وأشارت إلى أن صلاح رفض عرضا بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني للانتقال إلى الشرق الأوسط، لتوقيع عقد جديد لمدة عامين مع ليفربول في نهاية الموسم الماضي.

وأضافت الإذاعة: "السعوديون ما زالوا ملتزمين بالتعادل مع محمد صلاح، ووجود صلاح على مقاعد البدلاء في مباراة وست هام، يثير إمكانية الاهتمام بهذه الخطوة في وقت مبكر من الصيف المقبل".

ووفقا للتقرير نفسه، الهلال هو المنافس الأبرز لضم محمد صلاح، لكن القادسية أبدى اهتمامه أيضا.

