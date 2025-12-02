الأهلي وموسيماني.. سر ارتداء أكرم توفيق قميص "موفاسا"

اجتماعات سرية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لحظر إسرائيل.. ما القصة؟

شهدت غرفة ملابس منتخب مصر قبل مباراة الكويت في كأس العرب، وجود اسم "موفاسا" على القميص رقم 12، الذي يرتديه أكرم توفيق.

لقب "موفاسا" يشير إلى شخصية الأسد الملك الشهيرة في فيلم الكرتون Mufasa: The Lion King، الذي صدر عام 2024.

لماذا أطلق على أكرم توفيق لقب "موفاسا"؟

لُقّب أكرم توفيق، لاعب الشمال القطري الحالي والأهلي السابق، بـ"موفاسا" بسبب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق.

وأطلق موسيماني لقب "موفاسا" على أكرم توفيق خلال وجودهما في الأهلي، بسبب قوته، فهو "أسد الغابة وأقوى شخصية"، حسبما قال المعلق والإعلامي مدحت شلبي.

