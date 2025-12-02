مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

مصر الثاني

1 1
16:30

الكويت

كأس العرب

السعودية

0 0
19:00

عمان

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

الأهلي وموسيماني.. سر ارتداء أكرم توفيق قميص "موفاسا"

كتب : هند عواد

06:51 م 02/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أكرم توفيق يضع اسم موفاسا على قميصه (1)
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر ضد الكويت (1)
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر ضد الكويت (2)
  • عرض 6 صورة
    أكرم توفيق يضع اسم موفاسا على قميصه (3)
  • عرض 6 صورة
    أكرم توفيق يضع اسم موفاسا على قميصه (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت غرفة ملابس منتخب مصر قبل مباراة الكويت في كأس العرب، وجود اسم "موفاسا" على القميص رقم 12، الذي يرتديه أكرم توفيق.

لقب "موفاسا" يشير إلى شخصية الأسد الملك الشهيرة في فيلم الكرتون Mufasa: The Lion King، الذي صدر عام 2024.

لماذا أطلق على أكرم توفيق لقب "موفاسا"؟

لُقّب أكرم توفيق، لاعب الشمال القطري الحالي والأهلي السابق، بـ"موفاسا" بسبب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق.

وأطلق موسيماني لقب "موفاسا" على أكرم توفيق خلال وجودهما في الأهلي، بسبب قوته، فهو "أسد الغابة وأقوى شخصية"، حسبما قال المعلق والإعلامي مدحت شلبي.

اقرأ أيضًا:

السولية يهدر أول ركلة جزاء في كأس العرب بمباراة مصر والكويت (فيديو)

"هل تم التلاعب في عقده؟".. مصدر يكشف تفاصيل أزمة حسام عبدالمجيد مع الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر ضد الكويت ارتداء أكرم توفيق قميص موفاسا بيتسو موسيماني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
عاجل| بوتين يحذّر أوروبا من شن حرب على روسيا.. ويؤكد: لن يبقى أحد للتفاوض