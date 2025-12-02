احتفل أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمس الإثنين الموافق 1 ديسمبر، على لاعبة فريق كرة القدم للسيدات شهد مكرم.

وشهد حفل زفاف نجم نادي الزمالك، حضور عدد من نجوم الكرة المصرية ونادي الزمالك، من بينهم: "أحمد شوبير نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، مصطفى شوبير، أحمد ياسر ريان".

وحرص عدد كبير من نجوم نادي الزمالك، على التواجد في حفل زفاف نجم وسط الفارس الأبيض، وهم: "عبد الله السعيد، نبيل دونجا وعمر جابر" وغيرهم من نجوم كرة القدم المصرية.

وظهرت حالة من السعادة على كافة وجوه نجوم الكرة المصرية، الذين حضروا حفل الزفاف، حيث دخل عدد من الحضور في وصلة رقص رفقة حمدي ومن بينهم عبد الله السعيد ومصطفى شوبير حارس الأهلي.

والجدير بالذكر، أن أحمد حمدي كان قد احتفل بعقد قرانه، يوم الجمعة الماضي الموافق 28 نوفمبر الماضي بعقد قرانه على شهد مكرم في حفل عائلي بسيط.

