3 صور لاحتفال زوجة وليد سليمان بعيد ميلاده

كتب : مصراوي

01:37 ص 02/12/2025
    وليد سليمان وزوجته (2) (1)
    وليد سليمان وزوجته في إحدى المناسبات (2)
    زوجة وليد سليمان (3)
    زوجة وليد سليمان (6)
    زوجة وليد سليمان (2)

احتفلت ياسيمن أمل زوجة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق وليد سليمان، أمس الإثنين 1 ديسمبر الجاري، بعيد ميلاد زوجها من خلال مجموعة من الصور عبر "إنستجرام".

وشاركت أمل عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها رفقة زوجها وكتبت: "كل سنة وأنت أغلى وأحن وأطيب حد في حياتي، حياة كل حبايبك، كل سنة وأنت معايا وفي حياتي اللي من غيرك أضيع بحبك".

ويتولى وليد سليمان في الوقت الحالي، منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وهو المنصب الذي عمل به عقب اعتزاله كرة القدم.

وكان نجم الأهلي السابق، اعتزل كرة القدم بشكل نهائي في يناير من عام 2022، بعد مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات رفقة المارد الأحمر.

