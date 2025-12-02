بالقهوة.. 9 صور جديدة لزوجة محمد عواد

القاهرة – مصراوي

نشرت حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور التقطتها داخل أحدي الكافيهات.

وظهرت حنين في أحد الكافيهات أثناء تناول الإفطار وهي تحتسي قهوتها، ولاقت الصور تفاعلا واسعا من الجمهور لما تتمتع به من جمال وأناقة.

ويذكر أن حنين خالد تعمل مذيعة في راديو "صوت الزمالك"، الذي يحظى بمتابعة كبيرة من جماهير القلعة البيضاء.

مباراة الزمالك القادمة

ويلتقي نادي الزمالك نادي إنبي في مباراة ستقام في الدوري المصري الممتاز يوم 20 يناير المقبل، بعد فترة من التوقف الدولي لارتباط منتخب مصر بمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2025

