مصر تفوز بجائزتي الطبيب العربي والتمريض المميز بمجلس وزراء الصحة العرب

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حصول مصر على جائزتي «الطبيب العربي» و«العمل المميز في التمريض والقبالة» وذلك خلال أعمال الدورة الـ63 لمجلس وزراء الصحة العرب، المنعقدة في دولة ليبيا، بحضور وزراء الصحة العرب وممثلي الدول الأعضاء.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، فاز بالمركز الأول في جائزة الطبيب العربي، تحت عنوان «الحوكمة الرشيدة في إدارة وجودة النظم الصحية».

وأضاف «عبدالغفار» أن الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، حصدت جائزة العمل المميز في التمريض والقبالة، تحت عنوان «تطوير منظومة التعليم الفني بالهيئة العامة للرعاية الصحية».

أشار المتحدث الرسمي إلى أن اختيار الفائزين تم من خلال لجنة مشكلة من الدول العربية الأعضاء في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، ومن بينها جمهورية مصر العربية، مما يعكس التقدير العربي للإنجازات المصرية في مجالي الحوكمة الصحية وتطوير التعليم التمريضي.