رسالة خاصة من محمد أبو تريكة لمدرب منتخب فلسطين

كتب - يوسف محمد:

11:47 م 17/12/2025
ظهر نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة اليوم الأربعاء، رفقة إيهاب أبو جزر المدير الفني للمنتخب الفلسطيني، بعد توديع منتخب الفدائي بطولة كأس العرب.

ونشر أبو تريكة عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة أبو جزر وكتب: "تشرفنا بيك يا كابتن إيهاب".

وحرص إيهاب أبو جزر المدير الفني لمنتخب فلسطين، على منح محمد أبو تريكة هدية خاصة، بعدما منحه لوحة خاصة تحمل القميص رقم 22 الذي كان يرتديه أبو تريكة.

وكان أبو جزر خطف الأنظار بشكل كبير، بعدما قاد منتخب فلسطين للتأهل لربع نهائي كأس العرب، عقب احتلال صدارة ترتيب مجموعته بالبطولة، قبل أن يودع البطولة، بعد الهزيمة من منتخب السعودية في ربع النهائي، بهدفين مقابل هدف واحد.

وحرص أبو جزر في أكثر من مناسبة خلال البطولة، على إظهار حبه الكبير لمحمد أبو تريكة، وهو ما ظهر من خلال احتفاله على طريقته عقب الفوز في اللقاء، بالإضافة إلى تصريحاته عن الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها تريكة في فلسطين ومنحه الشال الفلسطيني أيضًا على الهواء مباشرة.

