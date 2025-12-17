مباريات الأمس
زوجة إمام عاشور تعلق على بكائه أثناء السلام الوطني

كتب - محمد عبد السلام:

06:10 ص 17/12/2025
نشرت ياسمين حافظ، زوجة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، صورة لزوجها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، دعمته خلالها بعد مشاركته مع منتخب مصر.

زوجة إمام عاشور تعلق على بكائه أثناء السلام الوطني

وظهر إمام عاشور في الصورة وهو يبكي أثناء تحية السلام الوطني، وعلقت ياسمين حافظ قائلة: "دموعك بالنسبة لي تساوي العالم كله ياحبيبي".

ويذكر أن إمام عاشور غاب عن مشاركته مع منتخب مصر 554 مباراة بسبب إصابته.

وكان إمام عاشور قد شارك أمس مع منتخب مصر أمام نظيره النيجيري في مباراة ودية، قبل أن يغادر اللقاء في الدقيقة 55، ليشارك بدلا منه أسامة فيصل، وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف.

زوجة إمام عاشور إمام عاشور الأهلي منتخب مصر ياسمين حافظ

