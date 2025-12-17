أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد عودته للمشاركة مع منتخب مصر

"زئبقي".. تعليق طريف من أبو تريكة على ظهوره مع محمد بركات

نشرت ياسمين حافظ، زوجة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، صورة لزوجها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، دعمته خلالها بعد مشاركته مع منتخب مصر.

وظهرت ياسمين وهي تنشر صورة لإمام عاشور عبر خاصية "الستوري" على "إنستجرام"، معبرة عن دعمها له عقب عودته للمشاركة مع المنتخب الوطني بعد تعافيه من الإصابة.

وعلقت ياسمين حافظ قائلة: "الحمد لله يا حبيبي".

ويذكر أن إمام عاشور غاب عن مشاركته مع منتخب مصر 554 مباراة بسبب إصابته.

وكان إمام عاشور قد شارك أمس مع منتخب مصر أمام نظيره النيجيري في مباراة ودية، قبل أن يغادر اللقاء في الدقيقة 55، ليشارك بدلا منه أسامة فيصل، وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف.