لاعبا الأهلي والزمالك يستغلان التوقف الدولي للاحتفال بزفافهما

استغل نجما الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي والزمالك، أحمد عبد القادر وأحمد حمدي، فترة التوقف الدولي للاحتفال بزفافهما.

واحتفل أحمد حمدي بحفل زفافه على شهد مكرم، لاعبة فريق السيدات بالزمالك، يوم 1 ديسمبر الحالي، وسط حضور لاعبي الأبيض عبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا وعمر جابر، إضافة إلى مصطفى شلبي لاعب البنك الأهلي.

وأدى الثنائي أحمد حمدي وشهد مكرم مناسك العمرة بعد حفل زفافهما بأسبوع، ونشر حمدي صورهما عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

كما احتفل أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الرياضي، مساء أمس الثلاثاء 16 ديسمبر، بالتزامن مع مباراة مصر ونيجيريا الودية.

