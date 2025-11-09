مباريات الأمس
"كالعادة".. أول تعليق من شوبير على تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري

كتب : نهي خورشيد

08:22 م 09/11/2025
علق الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للأبطال بعد الفوز على الزمالك.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قائلاً:"لا جديد.. الأهلي سوبر كالعادة".

وكانت مواجهة السوبر المصري التى جمعت بين الأهلي والزمالك على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، انتهت لصالح المارد الأحمر بهدفين نظيفين سجلهما أشرف بن شرقي ومروان عطية.

الأهلي والزمالك أحمد شوبير كأس السوبر المصري نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

