"الوحيد والمميز".. كاف يحتفل بعيد ميلاد أبو تريكة بهذه الطريقة
كتب : هند عواد
احتفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعيد ميلاد نجم منتخب مصر والأهلي السابق، محمد أبو تريكة.
ويحتفل محمد أبو تريكة بعيد ميلاده الـ47، اليوم 7 نوفمبر، إذ أنه ولد في مثل هذا اليوم عام 1978 في إحدى قرى محافظة الجيزة.
ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة أبو تريكة، وعلق: "اسم كتب بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم الإفريقية، عيد ميلاد سعيد للأسطورة.. الوحيد والمميز محمد أبو تريكة".
