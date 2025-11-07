"الوحيد والمميز".. كاف يحتفل بعيد ميلاد أبو تريكة بهذه الطريقة

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك على بيراميدز في السوبر؟

احتفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعيد ميلاد نجم منتخب مصر والأهلي السابق، محمد أبو تريكة.

ويحتفل محمد أبو تريكة بعيد ميلاده الـ47، اليوم 7 نوفمبر، إذ أنه ولد في مثل هذا اليوم عام 1978 في إحدى قرى محافظة الجيزة.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة أبو تريكة، وعلق: "اسم كتب بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم الإفريقية، عيد ميلاد سعيد للأسطورة.. الوحيد والمميز محمد أبو تريكة".

اقرأ أيضًا:

كريستيانو: أنا أكثر وسامة من بيكهام.. وأشهر من دونالد ترامب

الأهلي يعلن عبر "مصراوي" جاهزية ثلاثي الفريق لمباراة الزمالك



