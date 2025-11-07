مباريات الأمس
"الوحيد والمميز".. كاف يحتفل بعيد ميلاد أبو تريكة بهذه الطريقة

كتب : هند عواد

02:28 م 07/11/2025
احتفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعيد ميلاد نجم منتخب مصر والأهلي السابق، محمد أبو تريكة.

ويحتفل محمد أبو تريكة بعيد ميلاده الـ47، اليوم 7 نوفمبر، إذ أنه ولد في مثل هذا اليوم عام 1978 في إحدى قرى محافظة الجيزة.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة أبو تريكة، وعلق: "اسم كتب بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم الإفريقية، عيد ميلاد سعيد للأسطورة.. الوحيد والمميز محمد أبو تريكة".

أبو تريكة محمد أبو تريكة عيد ميلاد أبو تريكة

