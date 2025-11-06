مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 1
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

0 0
19:30

بيراميدز

الدوري الأوروبي

أوتريخت

1 1
19:45

بورتو

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

0 3
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

نيس

1 3
19:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

0 2
22:00

روما

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

2 4
22:00

جينك

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

2 1
19:45

فيورنتينا

"قولتلك هتجبها".. زوجة الجزيري توجه رسالة له بعد تأهل الزمالك لنهائي السوبر

كتب : نهي خورشيد

10:54 م 06/11/2025
    سيف الدين الجزيري وزوجته
    زوجة سيف الدين الجزيري ونجله
    سيف الدين الجزيري مع زوجته
    زوجة سيف الدين الجزيري تهنئه بعيد ميلاده
    زوجة سيف الدين الجزيري في باريس1_Easy-Resize.com
    سيف الدين الجزيري وزوجته وابنه في باريس_Easy-Resize.com
    احتفال الجزيري وزوجته بعيد ميلاد نجلهما (1)
    احتفال الجزيري وزوجته بعيد ميلاد نجلهما (4)
    احتفال الجزيري وزوجته بعيد ميلاد نجلهما (5)
    احتفال الجزيري وزوجته بعيد ميلاد نجلهما (3)
    الجزيري وزوجته
    سيف الجزيري وزوجته
    سيف الجزيري وزوجته
    سيف الجزيري رفقة زوجته
    سيف الجزيري رفقة زوجته
    سيف الجزيري فقة زوجته
    سيف الجزيري وزوجته

وجهت هبة زوجة النجم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة خاصة له بعد التأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري، على حساب نادي بيراميدز.

ونشرت هبة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"صورة من تسديده ركلة الجزاء، مع تعليق:"مليون مبروك يا زملكاوية".

وأضافت:"قلتلك باش تجيبها إنت".

وحقق الزمالك اليوم فوزاً على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، ليضرب موعداً مع الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر له يوم الأحد المقبل الموافق 9 سبتمبر في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيف الجزيري زوجة سيف الجزيري الزمالك بيراميدز كأس السوبر المصري

