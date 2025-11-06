أول 9 صور من الحوار المنتظر بين محمد صلاح ومجدي يعقوب

أعلنت قناة أون سبورت منذ قليل، عن حوار منتظر بين نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وبين الطبيب المصري العالمي مجدي يعقوب.

وكشفت أون سبورت، أن النجم العالمي محمد صلاح، هو من سيحاور الدكتور مجدي يعقوب، في لقاء عالمي يحمل الطابع المصري، على المستوى الطبي والرياضي.

ولم تحدد قناة أون سبورت إلى الآن الموعد، الذي سيتم عرض الحلقة فيهن لكنها كشفت انه سيكون في وقت قريب.

وفي سياق متصل، كان النجم المصري محمد صلاح، ظهر رفقة الريدز في مباراة فريقه الأخيرة أمام ريال مدريد، بدوري أبطال أوروبا، التي انتهت للريدز بهدف دون مقابل.

