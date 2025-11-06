مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

- -
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
14:30

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما

الأرجنتين

- -
15:30

تونس

الدوري الأوروبي

بازل

- -
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

شتوتجارت

- -
22:00

فينورد

جميع المباريات

أول 9 صور من الحوار المنتظر بين محمد صلاح ومجدي يعقوب

كتب - يوسف محمد:

12:40 ص 06/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    لقطات من حوار محمد صلاح ومجدي يعقوب (5)
  • عرض 9 صورة
    لقطات من حوار محمد صلاح ومجدي يعقوب (6)
  • عرض 9 صورة
    لقطات من حوار محمد صلاح ومجدي يعقوب (7)
  • عرض 9 صورة
    لقطات من حوار محمد صلاح ومجدي يعقوب (3)
  • عرض 9 صورة
    لقطات من حوار محمد صلاح ومجدي يعقوب (1)
  • عرض 9 صورة
    لقطات من حوار محمد صلاح ومجدي يعقوب (8)
  • عرض 9 صورة
    577836734_1417240827073560_7848971666791270848_n
  • عرض 9 صورة
    لقطات من حوار محمد صلاح ومجدي يعقوب (4)

أعلنت قناة أون سبورت منذ قليل، عن حوار منتظر بين نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وبين الطبيب المصري العالمي مجدي يعقوب.

وكشفت أون سبورت، أن النجم العالمي محمد صلاح، هو من سيحاور الدكتور مجدي يعقوب، في لقاء عالمي يحمل الطابع المصري، على المستوى الطبي والرياضي.

ولم تحدد قناة أون سبورت إلى الآن الموعد، الذي سيتم عرض الحلقة فيهن لكنها كشفت انه سيكون في وقت قريب.

وفي سياق متصل، كان النجم المصري محمد صلاح، ظهر رفقة الريدز في مباراة فريقه الأخيرة أمام ريال مدريد، بدوري أبطال أوروبا، التي انتهت للريدز بهدف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

عمر جابر: عندما يتواجد الزمالك في أي بطولة يكون المرشح الأول لحصدها

"لا نعرف الخوف وجماهير الزمالك خلفنا".. عبدالرؤوف يعلق على مواجهة بيراميدز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول مجدي يعقوب محمد صلاح ومجدي يعقوب فريق ليفربول

قد يعجبك

