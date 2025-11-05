"رقص من الفرحة"... 15 صورة لاستعراض أبوتريكة موهبته في رياضة جديدة

عبرت عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا رودريجيز خطيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادتها بـ كريستيانو جونيور نجل قائد النصر السعودي، بعد مساهمته في فوز منتخب بلاده البرتغال تحت 16 عاماً بلقب كأس اتحادات كرة القدم.

وكان كريستيانو جونيور شارك كبديل في المباراة النهائية التي انتهت بفوز البرتغال بنتيجة 2-1 على إنجلترا، كما سجل أول أهدافه الدولية في فوز البرتغال على ويلز بنتيجة 3-0 في طريقهم إلى النهائي.

وحرصت جورجينا على التواجد في المدرجات، لتتوجه بعد ذلك إلى أرضية الملعب أثناء التتويج لتحتضن كريستيانو جونيور وتلتقط معه صوراً تذكارية إلى جانب الكأس.

ونشرت جورجينا عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الصور مع تعليق:"أحب كوني أم، أنا فخورة جدًا بولدي الكبير".

ويلعب جونيور في أكاديمية نادي النصر السعودي، وسبق له اللعب في أكاديميات ريال مدريد ويوفنتوس خلال مسيرة والده في أوروبا.