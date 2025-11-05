مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري

الزمالك

28 29
16:00

سموحة

كرة يد - السوبر المصري

الأهلي

29 22
18:30

سبورتنج

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
15:30

السعودية

دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

2 2
19:45

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

إعلان

"فخورة بابني الكبير".. جورجينا تحتفل بـ نجل رونالدو بعد تتويجه مع منتخب البرتغال

كتب : نهي خورشيد

08:55 م 05/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    كريستيانو جونيور_3
  • عرض 3 صورة
    كريستيانو جونيور وجورجينا_2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عبرت عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا رودريجيز خطيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادتها بـ كريستيانو جونيور نجل قائد النصر السعودي، بعد مساهمته في فوز منتخب بلاده البرتغال تحت 16 عاماً بلقب كأس اتحادات كرة القدم.

وكان كريستيانو جونيور شارك كبديل في المباراة النهائية التي انتهت بفوز البرتغال بنتيجة 2-1 على إنجلترا، كما سجل أول أهدافه الدولية في فوز البرتغال على ويلز بنتيجة 3-0 في طريقهم إلى النهائي.

وحرصت جورجينا على التواجد في المدرجات، لتتوجه بعد ذلك إلى أرضية الملعب أثناء التتويج لتحتضن كريستيانو جونيور وتلتقط معه صوراً تذكارية إلى جانب الكأس.

ونشرت جورجينا عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الصور مع تعليق:"أحب كوني أم، أنا فخورة جدًا بولدي الكبير".

ويلعب جونيور في أكاديمية نادي النصر السعودي، وسبق له اللعب في أكاديميات ريال مدريد ويوفنتوس خلال مسيرة والده في أوروبا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز خطيبة كريستيانو رونالدو جورجينا تحتفل بنجل رونالدو كريستيانو جونيور فوز البرتغال بنتيجة 2-1 على إنجلترا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان