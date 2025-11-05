مباريات الأمس
كرة يد - السوبر المصري

الزمالك

28 29
16:00

سموحة

كرة يد - السوبر المصري

الأهلي

29 22
18:30

سبورتنج

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
15:30

السعودية

دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

2 2
19:45

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

أتلتيك بلباو

حقيقة ارتباط كريستيانو جونيور بابنة نجم برشلونة السابق لويس سواريز

كتب - يوسف محمد:

07:42 م 05/11/2025
    كريستيانو جونيور ودولفينا سواريز (1)
    كريستيانو جونيور ودولفينا سواريز (4)
    كريستيانو جونيور ودولفينا سواريز (5)
    كريستيانو جونيور ودولفينا سواريز (6)
    كريستيانو جونيور ودولفينا سواريز (2)
    كريستيانو جونيور ودولفينا سواريز (8)
    كريستيانو جونيور ودولفينا سواريز (7)
    كريستيانو جونيور ودولفينا سواريز (3)

أثار الثنائي كريستيانو جونيور ودولفينا سواريز ابنة نجم برشلونة السابق لويس سواريز، حالة واسعة من الجدل، خلال الساعات الماضية بسبب ظهورهم الدائم معا.

وظهر الثنائي كريستيانو جونيور ودولفينا سواريز معا، خلال الفترة الماضية في العديد من المناسبات المختلفة، وهو ما جعل الكثيرون يفسرون الأمر، بوجود علاقة تجمع بينهما.

وعلى الرغم من ظهورهما الكبير معا خلال الفترة الماضية، إلا أنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي، عن دخول الثنائي في أي علاقة معا.

وتبلغ دولفينا سواريز من العمر، 16 عاما فقط، فيما لم يكمل كريستيانو جونيور حتى الآن ال 16 من عمره.

ويخطف الثنائي الأنظار بقوة في أي ظهور لهما معا، حيث يظهر الانسجام الشديد بين الثنائي، في كل الصور والفيديوهات التي انتشرت لهما معا في الفترة الماضية.

أقرأ أيضًا:

عمر جابر: عندما يتواجد الزمالك في أي بطولة يكون المرشح الأول لحصدها

"لا نعرف الخوف وجماهير الزمالك خلفنا".. عبدالرؤوف يعلق على مواجهة بيراميدز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ارتباط كريستيانو جونيور بابنة لويس سواريز كريستيانو جونيور دولفينا سواريز ابنة لويس سواريز نجم برشلونة السابق لويس سواري

