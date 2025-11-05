حقيقة ارتباط كريستيانو جونيور بابنة نجم برشلونة السابق لويس سواريز

10 صور لظهور جورجينا رودريجيز مع كريستيانو جونيور في مباراته مع البرتغال

أثار الثنائي كريستيانو جونيور ودولفينا سواريز ابنة نجم برشلونة السابق لويس سواريز، حالة واسعة من الجدل، خلال الساعات الماضية بسبب ظهورهم الدائم معا.

وظهر الثنائي كريستيانو جونيور ودولفينا سواريز معا، خلال الفترة الماضية في العديد من المناسبات المختلفة، وهو ما جعل الكثيرون يفسرون الأمر، بوجود علاقة تجمع بينهما.

وعلى الرغم من ظهورهما الكبير معا خلال الفترة الماضية، إلا أنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي، عن دخول الثنائي في أي علاقة معا.

وتبلغ دولفينا سواريز من العمر، 16 عاما فقط، فيما لم يكمل كريستيانو جونيور حتى الآن ال 16 من عمره.

ويخطف الثنائي الأنظار بقوة في أي ظهور لهما معا، حيث يظهر الانسجام الشديد بين الثنائي، في كل الصور والفيديوهات التي انتشرت لهما معا في الفترة الماضية.

