كرة يد - السوبر المصري

الزمالك

28 29
16:00

سموحة

كرة يد - السوبر المصري

الأهلي

29 22
18:30

سبورتنج

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
15:30

السعودية

دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

1 1
19:45

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

"رقص من الفرحة"... 15 صورة لاستعراض أبوتريكة موهبته في رياضة جديدة

كتب - يوسف محمد:

06:25 م 05/11/2025
    أبو تريكة يلعب البادل (3)
    أبو تريكة يلعب البادل (1)
    أبو تريكة يلعب البادل (5)
    أبو تريكة يلعب البادل (6)
    أبو تريكة يلعب البادل (7)
    أبو تريكة يلعب البادل (8)
    أبو تريكة يلعب البادل (10)
    أبو تريكة يلعب البادل (4)
    أبو تريكة يلعب البادل (12)
    أبو تريكة يلعب البادل (13)
    أبو تريكة يلعب البادل (14)
    أبو تريكة يلعب البادل (9)
    أبو تريكة يلعب البادل (16)
    أبو تريكة يلعب البادل (17)
    أبو تريكة يلعب البادل (15)
    أبو تريكة يلعب البادل (11)

لا يزال نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، يمتع الجميع بمهاراته الخاصة، لكن هذه المرة خارج المستطيل الأخضر، وداخل ملعب البادل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنجم الكرة المصرية السابق وهو يمارس البادل، رفقة مجموعة من أصدقائه، وتمكن من حصد نقطة بطريقة مميزة خطفت الأنظار.

واحتفل أبو تريكة بالرقص بشكل مميز، بعد تسجيل النقطة واستمر يضحك بشكل قوي، في إشارة إلى سعادته وهو يمارس البادل، وسط أصدقائه.

ويعيش النجم المصري محمد أبو تريكة حاليا في قطر، حيث يعمل ضمن فريق التحليل، لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

وظهر رفقة محمد أبو تريكة خلال ممارسة البادل معا، زميله السابق في الأهلي ومنتخب مصر وائل جمعة، الذي يعمل هو الآخر محلل في قنوات "بي إن سبورتس".

أبو تريكة يلعب البادل استعراض أبوتريكة موهبته محمد أبو تريكة محمد أبو تريكة داخل ملعب البادل

