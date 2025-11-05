"رقص من الفرحة"... 15 صورة لاستعراض أبوتريكة موهبته في رياضة جديدة

كيف استقبل لاعبي الأهلي إمام عاشور بعد عودته من الإصابة؟

لا يزال نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، يمتع الجميع بمهاراته الخاصة، لكن هذه المرة خارج المستطيل الأخضر، وداخل ملعب البادل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنجم الكرة المصرية السابق وهو يمارس البادل، رفقة مجموعة من أصدقائه، وتمكن من حصد نقطة بطريقة مميزة خطفت الأنظار.

واحتفل أبو تريكة بالرقص بشكل مميز، بعد تسجيل النقطة واستمر يضحك بشكل قوي، في إشارة إلى سعادته وهو يمارس البادل، وسط أصدقائه.

ويعيش النجم المصري محمد أبو تريكة حاليا في قطر، حيث يعمل ضمن فريق التحليل، لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

وظهر رفقة محمد أبو تريكة خلال ممارسة البادل معا، زميله السابق في الأهلي ومنتخب مصر وائل جمعة، الذي يعمل هو الآخر محلل في قنوات "بي إن سبورتس".

