كيف استقبل لاعبي الأهلي إمام عاشور بعد عودته من الإصابة؟

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استقبال إمام عاشور بعد عودته من إصابة طويلة.

واستقبل كل لاعبي الأهلي زميلهم إمام عاشور كما هو معتاد في ملاعب كرة القدم عندما يعود لاعب من إصابة طويلة أو ينضم للفريق كلاعب جديد.

وصنع اللاعبين صفين بشكل طولي بينهما ممر، قبل أن يركض عاشور في الممر أثناء تعرضه للضرب نوعا من المُزاح.

وخضع إمام عاشور لبرنامج بدني لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية بعد الاطمئنان على حالته.

ويقوم عاشور بتنفيذ برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الفني للفريق، ومتابعة طبية بشكل مستمر، حيث شارك في الجزء البدني خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم.

وخاض الأهلي مرانه الأول في الإمارات مساء اليوم على استاد طحنون بن محمد بمدينة العين استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا.

ويلتقي المارد الأحمر نظيره سيراميكا في السابعة مساء بعد غد الخميس في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.