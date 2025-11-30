زجاجات وغضب الجماهير تُوقف ديربي إشبيلية وريال بيتيس.. ماذا حدث؟

قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ومع ازدياد التوتر عقب طرد إسحاق روميرو، بدأت زجاجات تُلقى من مدرجات سانشيز بيزخوان نحو منطقة جزاء الفريق الضيف. وكان احتفال ناتان باعتراض كرة أمام جماهير أصحاب الأرض الشرارة التي أشعلت غضب المدرجات.

ومع استمرار إلقاء الأشياء على أرض الملعب، اضطر الحكم إلى إيقاف اللعب مؤقتًا، رافعًا في يده إحدى الزجاجات التي سقطت وهو يتجه نحو مندوب نادي إشبيلية. وفي تلك اللحظة صدر إعلان عبر نظام مخاطبة الجماهير يحذر من رمي أي أجسام داخل الملعب.

لكن الأحداث لم تهدأ، فمع تكرار الواقعة للمرة الثانية، طبق الحكم البروتوكول المعتمد، فأعلن عن توقف المباراة لمدة 15 دقيقة. استدعى الحكم اللاعبين لغرفة الملابس، بينما غادر طاقم التحكيم أرضية الميدان وسط صيحات استهجان عالية من الجماهير غير الراضية عن أدائهم في "الديربي الكبير". في المقابل، بقي لاعبو الفريقين في الملعب لإجراء الإحماء قبل استئناف اللقاء.

وخلال فترة التوقف، بدأ التوتر في الانخفاض تدريجيًا، وغادر بعض المشجعين المدرجات، ليعود الهدوء شيئًا فشيئًا إلى ملعب بيزخوان.

وبعد انقضاء الدقائق الـ15، أُعلن استئناف المباراة، لتُستكمَل بركلة ركنية لصالح إشبيلية. وبقي ست دقائق فقط وقتًا بدل ضائع لإنهاء ما تبقى من الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني، في أجواء باردة وهادئة مقارنة بما سبق، قبل أن تطلق صافرة النهاية بفوز ريال بيتيس على إشبيلية بثنائية دون رد.