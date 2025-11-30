مباريات الأمس
زجاجات وغضب الجماهير تُوقف ديربي إشبيلية وريال بيتيس.. ماذا حدث؟

كتب : محمد القرش

07:36 م 30/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إيقاف مباراة ريال بيتيس وإشبيلية بسبب أحداث الشغب (3)
  • عرض 7 صورة
    إيقاف مباراة ريال بيتيس وإشبيلية بسبب أحداث الشغب (5)
  • عرض 7 صورة
    إيقاف مباراة ريال بيتيس وإشبيلية بسبب أحداث الشغب (3)
  • عرض 7 صورة
    جماهير إشبيلة في ديربي ريال بيتيس
  • عرض 7 صورة
    إيقاف مباراة ريال بيتيس وإشبيلية بسبب أحداث الشغب (5)
  • عرض 7 صورة
    إيقاف مباراة ريال بيتيس وإشبيلية بسبب أحداث الشغب (2)

قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ومع ازدياد التوتر عقب طرد إسحاق روميرو، بدأت زجاجات تُلقى من مدرجات سانشيز بيزخوان نحو منطقة جزاء الفريق الضيف. وكان احتفال ناتان باعتراض كرة أمام جماهير أصحاب الأرض الشرارة التي أشعلت غضب المدرجات.

ومع استمرار إلقاء الأشياء على أرض الملعب، اضطر الحكم إلى إيقاف اللعب مؤقتًا، رافعًا في يده إحدى الزجاجات التي سقطت وهو يتجه نحو مندوب نادي إشبيلية. وفي تلك اللحظة صدر إعلان عبر نظام مخاطبة الجماهير يحذر من رمي أي أجسام داخل الملعب.

لكن الأحداث لم تهدأ، فمع تكرار الواقعة للمرة الثانية، طبق الحكم البروتوكول المعتمد، فأعلن عن توقف المباراة لمدة 15 دقيقة. استدعى الحكم اللاعبين لغرفة الملابس، بينما غادر طاقم التحكيم أرضية الميدان وسط صيحات استهجان عالية من الجماهير غير الراضية عن أدائهم في "الديربي الكبير". في المقابل، بقي لاعبو الفريقين في الملعب لإجراء الإحماء قبل استئناف اللقاء.

وخلال فترة التوقف، بدأ التوتر في الانخفاض تدريجيًا، وغادر بعض المشجعين المدرجات، ليعود الهدوء شيئًا فشيئًا إلى ملعب بيزخوان.

وبعد انقضاء الدقائق الـ15، أُعلن استئناف المباراة، لتُستكمَل بركلة ركنية لصالح إشبيلية. وبقي ست دقائق فقط وقتًا بدل ضائع لإنهاء ما تبقى من الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني، في أجواء باردة وهادئة مقارنة بما سبق، قبل أن تطلق صافرة النهاية بفوز ريال بيتيس على إشبيلية بثنائية دون رد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري الإسباني إشبيلية ريال بيتيس إشبيلية ضد ريال بتيس جماهير إشبيلية توقف مباراة الريال وإشبيلية

