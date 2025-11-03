حب وخيانة وطعن.. كيف اكتشفت جريمة قتل مدرب مصري زوجته في أمريكا؟

شهد الرأي العام في الولايات المتحدة الامريكية خلال الأيام القليلة الماضية جدلا واسعا، بسبب قضية قتل مدرب مصري زوجته.

حُكم على المدرب المصري للهوكي بالسجن مدى الحياة، بعد ثبوت تهمة طعن زوجته حتى الموت، حيث أفادت المحكمة أن السيدة جوان تعرضت لستة طعنات في صدرها وبطنها، يتراوح عمقها بين 2.5 سم و10 سم. (وفقا لشبكة "سكاي نيوز").

القصة الكاملة لمدرب مصري قتل زوجته

التقى محمد سمك بزوجته في عام 2011 عندما كانت تقضي إجازة في مصر وكان مسؤولاً عن توفير الأنشطة الرياضية للضيوف في إحدى الفنادق حيث كانت تقيم.

تزوج الاثنان عام 2014، قبل أن يُرزقا بطفل بعدها سنوات قليلة.

وعمل سمك مدربًا لفريق هوكي الأولاد والبنات تحت 18 عامًا في ويلز، وكان سابقًا رئيسًا لفريق هوكي الأولاد في كلية مالفرن حتى عام 2021، والتي تصل تكلفة حضورها إلى 57285 جنيهًا إسترلينيًا في السنة.

وفي الأول من شهر يوليو بعام 2024، اتصل لاعب الهوكي الدولي سمك، الذي مثل مصر وكان عضوًا في فريق إنجلترا لمن هم فوق الأربعين، بفرق الطوارئ بعد حوالي ساعة من الواقعة وأدعى أن زوجته طعنت نفسها.

خلال 8 أشهر، فشلت هيئة المحلفين في التوصل إلى حكم نهائي على المصري لعدم توفر أدلة كافية، قبل أن يتم إعادة التحقيق في القضية، لأنها لم تقتنع بالادعاءات التي ادعاها الزوج.

وحضر إلى قاعة الجمهور في كل يوم من أيام المحاكمة التي استمرت خمسة أسابيع ما يصل إلى 30 من أقارب جوان وأصدقائها وجيرانها.

وحاول الزوج لاحقا الادعاء بأنها طعنت نفسها، وقال للشرطة إنها كانت تعاني من مشاكل في صحتها العقلية والكحول.

وكشفت التحقيقات أن الزوج كان يعاني من ضغوط مالية، وكان على علاقة بـ "حبيبة قديمة" في لندن قبل وقت قصير من ارتكابه جريمة القتل.

وفي تطور نوعي، عادت الشرطة في منتصف المحاكمة إلى مسرح الجريمة في درويتويتش، ورشيسترشاير، لإجراء بحث جديد في الممتلكات، وأُبلغت هيئة المحلفين أنه تم العثور على دماء السيدة البالغة من العمر 49 عامًا على جورب وقميص هوكي أسود يعودان إلى زوجها.

وقال مفتش المباحث مارك والترز، ضابط التحقيق الأول في شرطة ويست ميرسيا: "بينما يسعدني أن محمد سمك سيواجه عددًا كبيرًا من السنوات في السجن بعد الحكم بالإدانة اليوم، فإن فقدان جوان سيظل يشعر به أسرتها وأصدقاؤها بعمق، وأفكارنا معهم".

واختتم: "أود بشكل خاص أن أشيد بعائلة جوان التي ظلت كريمة وشجاعة طوال الوقت، على الرغم من الأكاذيب المستمرة التي أطلقها المدعى عليه بشأن الأحداث التي أدت إلى وفاتها".