نقاش حاد بين جوارديولا وهالاند بعد فوز السيتي على ليدز (فيديو وصور)

لم يكن غريبًا على بيب جوارديولا أن ينخرط في نقاش حاد بعد المباراة، حيث تبادل حديثًا حادا مع إيرلينج هالاند بعد فوز مانشستر سيتي المتأخر.

أنقذ فيل فودين فريقه من الخسارة أمام ليدز يونايتد على ملعب الاتحاد، بتسجيل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة بعد أن كان أصحاب الأرض متقدمين بهدفين.

كانت مباراة نادرة فشل فيها هالاند في التسجيل، وظهر عليه الانزعاج في نهاية اللقاء، وقد بدا أنه كان في خلاف ودي مع مدربه، حيث أمسك جوارديولا به من الخصر أثناء تبادل الحديث.

أظهرت اللقطات هالاند وهو يغطي فمه ويعترض على جوارديولا بابتسامة غاضبة، بينما حاول اللاعب الابتعاد قليلاً عن النقاش، ومع ذلك، حرص المدرب الإسباني على توصيل وجهة نظره، وعانق لاعبه خلال تبادل الكلام الذي استمر نحو 30 ثانية.

جاء هدف الفوز في الوقت بدل الضائع عن طريق فودين، الذي سدد الكرة من على حافة منطقة الجزاء إلى الشباك، ليمنح سيتي النقاط الثلاث.

وقال فودين بعد اللقاء: "كانت مباراة صعبة للغاية، سيطرنا على الشوط الأول، لكنهم غيّروا أسلوب لعبهم في الشوط الثاني، ولم نتمكن من التسجيل".

واختتم: "بعد الاستراحة القصيرة، نظم المدرب الفريق وتأقلمنا مع تشكيلتهم، سنحت لي بعض الفرص، وأخيرًا تمكنت من التسجيل، لا يزال هناك ما يمكن تحسينه، لكننا سعداء بالنتيجة".