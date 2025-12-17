"ميدو تخن وخناقة بركات ومعوض".. نجوم منتخب مصر السابقون في إعلان ساخر قبل

القاهرة - مصراوي

نشرت حنان، زوجة النني الثاني، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة اليها بإطلالة أنيقة.

زوجة محمد النني الثانية تنشر صورا جديد وتعلق

وظهرت زوجة النني الثانية على "إنستجرام"، في أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة تفاعل معها الكثير من المتابعين.

وعلقت على الصورة قائلا: احبي نفسك كطفلة صغيرة، جازفي كأنك مراهقة عنيدة، وتقبلي نفسك كأنك امرأة حكيمة عاشت طويلا، بين البراءة والجرأة والحكمة تبنى علاقة صحية مع الذات.

يذكر أن محمد النني انتقل مؤخرا إلى نادي الجزيرة الإماراتي، بعد مسيرة حافلة مع نادي أرسنال الإنجليزي استمرت 8 سنوات، خاض خلالها 161 مباراة، سجل 6 أهداف، وصنع 10 أهداف.