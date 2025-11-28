احتفل المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، أمس الأربعاء بالذكرى الخامسة للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، رفقة النادي الأهلي بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة عام 2020.

وكان موسيماني قاد الأهلي لاستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا، بعد غياب استمر لمدة 7 سنوات، بعد الفوز على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة هدفين دون مقابل، في نهائي القرن عام 2020.

رسالة موسيماني احتفالا بذكرى نهائي القرن

وكتب موسيماني، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "شكرًا جزيلاً على الفيديو الذي تم إرساله، أنا أحتفل معكم، لقد أثارني المقطع بشكل كبير وجعلني عاطفيًا".

وأضاف: "شكرًا لإتاحة الفرصة لي للمشاركة في ديربي القرن، وقد وفقنا الله في ذلك اليوم، الحمد لله، لقصة محفورة بحروف من ذهب ومؤرشفة، نادي القرن، أكبر نادي في أفريقيا، شكرًا لكم".

واكتسب المدير الفني السابق للمارد الأحمر جماهيرية وشعبية كبيرة في مصر، خلال فترة توليه القيادة الفنية للفريق، خاصة وأنه نجح في تحقيق الكثير من الألقاب والإنجازات رفقة المارد الأحمر.

أبرز المعلومات عن عائلة بيتسو موسيماني

وولد موسمياني في بلدة كاجيسو في جوتنج بجنوب أفريقي، في 26 يوليو من عام 1964.

ولم يكن بيستو موسيماني وحده هو الذي يتمتع بجماهيرية كبيرة في مصر، في الكثير من المناطق التي عمل بها المدرب الجنوب أفريقي، بل أن زوجته تحظى بشعبية كبيرة أيضًا.

وزوجة موسيماني تدعى تيجالي مويرا موسيماني، تأتي شعبيتها الكبيرة لكونها مديرة أعمال مدرب الأهلي السابق، خاصة وتعرف بتأثيرها الكبير على حياة زوجها.

ولدى موسيماني ثلاثة أبناء، وهم: "كوبانوا موسيماني، ريتيجي موسيماني وبنت تدعى ليلنتيل"، في عام 2021 احتفل مدرب الأهلي السابق بتخرج ابنته من إحدى الجامعات بجنوب أفريقيا.

وبخلاف أبناء موسمياني الثلاثة، فإننا نجد أن لديه طفل بالتبني يدعى ديمتري وظهر في أكثر من مناسبة رفقة موسيماني وعائلته مرتديا قميص المارد الأحمر.

