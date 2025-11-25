مباريات الأمس
بالفيديو.. نجل محمد صبري يخوض أول مران له مع الزمالك

كتب : هند عواد

06:28 م 25/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أسر محمد صبري
  • عرض 6 صورة
    نجلا محمد صبري (1)
  • عرض 6 صورة
    نجلا محمد صبري (2)
  • عرض 6 صورة
    نجلا محمد صبري (3)
  • عرض 6 صورة
    آدم وأسر محمد صبري

شارك آدم محمد صبري، نجل الراحل محمد صبري لاعب الزمالك السابق، في مران فريق 2010، اليوم الثلاثاء.

ونشر تامر عبد الحميد "دونجا"، نائب رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، مقطع فيديو لمشاركة آدم محمد صبري في مران فريق 2010، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "منور قطاع الناشئين يا آدم محمد صبري، كلنا أهلك وناسك".

وأعلن الزمالك ضم نجلي الراحل محمد صبري، آدم وأسر، إلى فريق الشباب، إذ انضم الأول إلى فريق 2010 والثاني إلى فريق 2012.

آدم محمد صبري نجل الراحل محمد صبري نجل محمد صبري في مران الزمالك

