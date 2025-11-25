بالفيديو.. نجل محمد صبري يخوض أول مران له مع الزمالك

قمري.. زوجة إمام عاشور تنشر صورا جديدة ويوجه لها رسالة رومانسية

شارك آدم محمد صبري، نجل الراحل محمد صبري لاعب الزمالك السابق، في مران فريق 2010، اليوم الثلاثاء.

ونشر تامر عبد الحميد "دونجا"، نائب رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، مقطع فيديو لمشاركة آدم محمد صبري في مران فريق 2010، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "منور قطاع الناشئين يا آدم محمد صبري، كلنا أهلك وناسك".

وأعلن الزمالك ضم نجلي الراحل محمد صبري، آدم وأسر، إلى فريق الشباب، إذ انضم الأول إلى فريق 2010 والثاني إلى فريق 2012.

