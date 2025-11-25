مباريات الأمس
قمر أوي .. 14 صورة لزوجة محمد عواد بالتايجر والجمهور يعلق

كتب - محمد عبد السلام:

12:43 ص 25/11/2025
  • عرض 14 صورة
نشرت حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" عدة صور لها بفستان أنيق.

زوجة محمد عواد بالتايجر

وظهرت حنين وهي ترتدي فستانًا تايجر، متألقة بإطلالة أشاد بها الجمهور لما تتمتع به من جمال وأناقة.

ويذكر أن حنين خالد تعمل مذيعة في راديو صوت الزمالك، الذي يحظى بمتابعة كبيرة من جماهير القلعة البيضاء.

وانضم محمد عواد إلى نادي الزمالك عام 2019 قادما من نادي الإسماعيلي، وشارك منذ ذلك الحين في 137 مباراة، استقبل خلالها 112 هدفا، بينما حافظ على نظافة شباكه في 63 مباراة.

